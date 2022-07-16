ملعقة نشا واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

يتسبب ظهُور شعر الجسم الكثيف فِيْ إحراج كبير للفتيات والأمهات، حيث ترغب كل منهن فِيْ التخلص من شعر الجسم الزائد بشكل دائم، لذلك تلجأ كل فتاة إلى أدوات مختلفة تساعد فِيْ التخلص من شعر الجسم، ولكن معظم هذه الأدوات تسبب التهابات. . على الجلد ويشعرون بألم شديد عند إزالة الشعر، لذلك يحاولون إيجاد طرق أخرى مناسبة لإزالة الشعر الزائد دون الشعور بالألم أو التعب أو ظهُور التهابات الجلد، والنشا يساعد على إزالة الشعر الزائد. شعر الجسم الزائد بسرعة، كنا نساعد على تفتيح لون البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة، لذلك سوف نوضح لك كيفِيْة إزالة الشعر الجسم من النشا.

كيفِيْة استخدام النشا لإزالة شعر الوجه والجسم

يستخدم النشا فِيْ وصفات لتفتيح البشرة الداكنة على الجسم، كَمْا يستخدم فِيْ ترطيب الشعر وتسهِيْل فرده، حيث يحتوي النشا على فِيْتامينات ومعادن مهمة تساعد على تفتيح خلايا البشرة، وتخليص البشرة من الالتهابات وتجديد شبابها، كَمْا يسهل عملية إزالة شعر الجسم الزائد الذي يحرج الفتيات عند ظهُوره على الجسم، ومكونات النشا وصفة لإزالة الشعر هِيْ كالتالي.

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

كيف تستعد

تختلف طرق إزالة الشعر، فهناك من يستخدم الشفرات، وبعضها يعتمد على الحَلْويات، والبعض الآخر يعتمد على كريمات إزالة الشعر، ولكن كل هذه الأدوات تسبب التهاب الجلد والتعب أثناء إزالة الشعر، ويمكن القضاء على هذه المشكلة. باستخدام النشا، وتتمثل طريقة الاستخدام من خلال متابعة ما سنشرح فِيْ السطور التالية.

الخطوة الأولى هِيْ مزج النشا وعصير الليمون وزيت الزيتون فِيْ وعاء ووضعه جانبًا.

ثم يتم تنظيف جلد الجسم من الأتربة.

نوزع الخليط على الجلد لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت، يُفرك مزيج النشا فِيْ الجلد لإزالة الشعر الزائد.

تستخدم هذه الطريقة حتى تتم إزالة الشعر تمامًا.

فوائد النشا للبشرة