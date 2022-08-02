ملعقة واحدة ضعيها للأواني المحروقة هتلمع وستزيل أصعب الدهُون والحروق فِيْ دقائق

وهِيْ من المشاكل الصعبة والمزعجة التي يمكن أن تواجهها الكثير من النساء فِيْ المطبخ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتنظيف أو غسل الأواني، حيث يمكن أن تتراكَمْ بعض الدهُون الصلبة وتحترق، ويصعب التخلص من الدهُون المحترقة أو إزالتها بسهُولة وتظهر عند تعرضنا لها. اتركي الأواني على النار مدة طويلة حتى تحترق وتبقى ملتصقة فِيْ الأواني، لذلك ينصح دائمًا باستخدام الأواني غير اللاصقة التي لا تلتصق لأنها الأفضل والأسهل فِيْ التنظيف على عكس استخدام أنواع أخرى من الأواني كالألمنيوم، حيث يمكن أن تلتصق الدهُون بها وتحترق ويصعب علينا تنظيفها، تمامًا كَمْا يمكن لكل ربة منزل أن تبذل مجهُودًا كبيرًا فِيْ تنظيفها، لكن من الممكن أن نستخدمها بعض المنظفات التي يمكن أن تساعد فِيْ تنظيف الأواني المحروقة. تُباع هذه المنظفات فِيْ معظم الأسواق بأسعار معقولة، لكنها قد تكون ضارة والبعض الآخر قادر أيضًا على إزالة جميع الشحوم. وفِيْ هذه الحالة، كل امرأة تلجأ للبحث عن أسهل طريقة ممكنة. نظف الأواني المحروقة بسرعة وسهُولة.

مزيج صودا الخبز لتنظيف الأواني المحروقة

كوبان كبيران من الماء المغلي.

نصف كوب كبير من الصابون السائل.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

نصف كوب خل أبيض.

ربع كوب كبير عصير ليمون.

قطعة من السلك الناعم.

كيفِيْة صنع خليط صودا الخبز لتنظيف الأواني المحروقة