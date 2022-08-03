ملعقة واحدة من النشا تخلصك من المسامات الواسعة تقضي علي حبوب الوجه ٢٠٢٢

حَلْ سحري ملعقة كبيرة نشاء من أكثر مشاكل الجلد شيوعًا المسام المفتوحة التي تعطي الوجه مظهرًا غير صحي وتجعل الوجه غير نظيف. هذا بخلاف الأوساخ المحتجزة داخل المسام والزيت الموجود بداخلها الذي يملأ الجلد بالبثور السوداء. من الصعب التخلص من هذه المشاكل، ولكن الآن مع هذا القناع الضخم، سيحَلْ كل هذه المشاكل من أجلك. فِيْ قناع وصفة. وأيضا من المشاكل الجلدية التي يعاني منها الكثير وخاصة المراهقين وهِيْ البثور التي تكون مؤلمة فِيْ كثير من المناسبات وبهذا القناع سنتمكن من التخلص من هذه البثور المزعجة وآثارها. يمنحك هذا الماسك تفتيحًا فوريًا ورائعًا للبشرة ويقيك من حروق الشمس. هذا القناع هُو المعجزة وسنتعرف على هذا القناع من خلال هذا المقال من موقع ثقافني نوضح لك كيفِيْة صنع الحَلْ السحري. ملعقة كبيرة نشاء تخلص من جميع مشاكل البشرة وتحدي 2022.

تعمل مكونات المحَلْول السحري ملعقة كبيرة من النشا للقضاء على جميع مشاكل البشرة

نقدم مكونات هذا القناع، مكونات سهلة وبسيطة توجد فِيْ كل منزل، كالتالي –

1 ملعقة كبيرة نشاء.

1 ملعقة صغيرة دقيق.

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ربع كوب ماء.

كيف تستعد

وهذه طريقة بسيطة جدا وسهلة لتحضير القناع وهِيْ كالتالي –

نأخذ وعاءً نظيفًا ونضع ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة صغيرة من الدقيق ويخلط جيدًا. ثم أضف ربع كوب من الماء شيئًا فشيئًا وحركه حتى يتم الحصول على قوام كريمي خفِيْف. الآن القناع جاهز للاستخدام.

كيف تستعمل

سوف نتعلم كيفِيْة استخدامه بطريقة سهلة وبسيطة ومفِيْدة على النحو التالي -.