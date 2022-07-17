ملعقتي السرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب نقطة زيت نهائيا

طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت نهائي، تعتبر البطاطس المقلية من الطلبات التي يطلبها الجميع فِيْ جميع المطاعم والمحَلْات لتناول الطعام، والسبب فِيْ زيادة نسبة الطلب عليها من قبل الكثير من الناس سواء كانوا بالغين او الاطفال. ، هُو أنها تتميز بطعمها الحَلْو والمقرمش ونشعر بطعم رائع عند تناولها، مع العلم أنه يمكن وضعها بجانب جميع الوجبات السريعة مثل الشاورما كريب والهمبرغر نتيجة انتشار الفِيْروسات بشكل كبير. الأوبئة فِيْ جميع المحَلْات والمطاعم، معظم النساء يحضرن البطاطس فِيْ المنزل بدلًا من شرائها من المطاعم، لتتعرفِيْ على المكونات وطريقة التحضير، عليك أن تمضي قدمًا وتقرأ باقي الفقرات، ابق معنا واتبع نحن.

مكونات لتحضير البطاطس المقرمشة بدون زيت

على الرغم من أن البطاطس المقرمشة تتمتع بنكهة لا تقبل المنافسة، إلا أنها تمتص كَمْية كبيرة من الزيت، مما يساعد على زيادة الوزن بسرعة كبيرة، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من السعرات الحرارية، مع العلم أن معظم خبراء التغذية يتجنبون ذلك على معظم الأشخاص الذين يرغبون فِيْ الحفاظ على الوزن والحفاظ عليه. لا تأكل البطاطس المقلية على الإطلاق، وهذا سبب مقالتنا لك الآن حيث سنقدم لك طريقة رائعة لتحضير البطاطس بملعقة كبيرة من الزيت، ويمكن لأي شخص أن يأكل كَمْية كبيرة من البطاطس، دون أن يصاب بالدهن، و تتلخص المكونات فِيْ

كيلو بطاطس خاص بالشوي.

ملعقة طحين

ملعقة كبيرة من النشا

نصف ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

ملعقة زيت.

ملعقة ملح

ملعقة بهارات مختلفة.

خطوات تحضير البطاطس المقرمشة فِيْ المنزل

طريقة التحضير بسيطة وسهلة ولكن اتبع الخطوات التالية