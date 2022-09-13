ملف انجاز معلم جاهز للطباعة ،قد يتسائل العديد من المعلمين والمعلمات الجدد حول طبيعة عمل ملف الانجاز ، وكيفية القيام به ، يعتبر ملف الإنجازات الخاص بالمعلم من الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة في السيرة المهنية لكل معلم ، حيث يوضح سجل الإنجازات مدى تطور المعلم ، ومن أبرزها الآثار التربوية في المناهج العلمية أثناء المدرسة خلال السنوات التعليمة ، وبالتالي سنتعرف على ملف انجاز معلم جاهز للطباعة ، تابعوا معنا .

ملف تحصيل المعلم

ملف تحصيل المعلم هو ملف يجمع كل الأعمال والإنجازات التي حققها المعلم خلال فترة التدريس من البداية. وهي المعوقات التي واجهته خلال عملية التدريس، وكذلك خطته الدراسية، وأدواته التكنولوجية الحديثة التي يستخدمها مع الطلاب في حجرة الدراسة. حياة المعلم التعليمية، والتي يجب على جميع المعلمين دراستها وتنسيقها.

محتويات ملف تحصيل المعلم

يجب أن يتضمن ملف تحصيل المعلم النقاط التالية

السيرة الذاتية للمعلم والتي يجب أن تتضمن ما يلي اسم المعلم. المؤهل العلمي. التقدير العام. خبرة. إتقان الكمبيوتر. اللغات. التقارير الفنية. التقارير الادارية. الجامعة التي درس فيها. تاريخ الولادة. الوضع الاجتماعي. العنوان. الخدمة العسكرية. هاتف.

الدورات التدريبية التي يأخذها المعلم.

الرؤية والرسالة.

الانجازات التي حققها خلال فترة تدريسه.

قياس أداء المعلم الوظيفي ويتضمن النقاط التالية مدى التزام المعلم باستخدام اللغة العربية داخل الفصل. حرص المعلم على تنظيم نشاط المدرسة وتنفيذه بالشكل الصحيح. اهتمام المعلم بالتنمية المعرفية له وللطالب. يحافظ المعلم على ساعات العمل الرسمية. معرفة المعلم بجميع الأسس التربوية في تحضير الدروس. يتقن المعلم المادة العلمية جيدًا. قدرة المعلم على تحقيق أهداف المادة العلمية. اهتمام المعلم بالتقييم المستمر للطلاب. مراعاة الفروق الفردية للطلاب أثناء وضع التقويم المدرسي. توزيع المناهج حسب الخطة التي تحددها الوزارة. استخدم السبورة والكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى. يمتلك المعلم مهارة تقديم الدرس. يمتلك المعلم مهارة إدارة الفصل. معرفة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب. الاهتمام بتصحيح التطبيقات المدرسية والاختبارات والتقويمات.

مدى التزام المعلم بسمات الشخصية الصحيحة وهي السلوك العام. تقييم المسؤولية. اقبل الاتجاهات. حسن التصرف.

قياس حفاظ المعلم على العلاقات بشكل صحيح، وهي العلاقات التالية العلاقة مع الرؤساء. العلاقة مع الزملاء. العلاقة مع الطلاب وأولياء الأمور.

التقرير التأملي والذي يتضمن ما يلي نقاط الضعف. نقطة القوة. فرص التحسين.



ملف تحصيل المعلم جاهز للطباعة

يجب أن يكون ملف تحصيل المعلم منسقًا بدرجة عالية ويتضمن المعلومات التي ذكرناها أعلاه، ويمكن أن يكون بتصميم مختلف، وسيظهر لك ما يلي ملف إنجاز المعلم جاهزًا للطباعة

ملف تحصيل المعلم الجاهز pdf

سنزودك بملف تحصيل المعلم الجاهز للطباعة بتنسيق pdf، ويمكن تنزيله مباشرة من خلال زيارة الرابط التالي “”.

ملف تحصيل المعلم جاهز للطباعة

يفضل العديد من المدرسين استخدام Microsoft Word لإنشاء ملف تحصيلهم، لذلك قمنا بتزويدك بملف تحصيل المعلم جاهزًا للطباعة بتنسيق doc، ويمكن الحصول عليه مباشرةً من خلال النقر على الرابط التالي “”.

السيرة الذاتية للمعلم د

السيرة الذاتية للمعلم جزء من ملف التحصيل، حيث أن ملف التحصيل أكثر عمومية وشمولية من السيرة الذاتية، ويحتاج المعلم إلى سيرته الذاتية للتقدم في المدارس، أو وضعها ضمن ملف تحصيله، ويمكن لجميع المعلمين تحميل ملف جاهز. – صنع سيرة ذاتية بصيغة doc مباشرة ““.

نموذج ملف إكمال المعلمة جاهز pdf

ملف تحصيل المعلم لا يختلف كثيرا عن ملف تحصيل المعلم ولكن ما يفصل بينهما هو مظهر التصميم الخارجي حيث يفضل المعلمون استخدام الألوان المبهجة التي تعبر عن شخصياتهم ويمكن تحميل ملف تحصيل المعلم جاهزا يتم طباعتها بتنسيق pdf.

ملف إنجاز المعلمة جاهز لطباعة المستند

ملف إنجاز لجميع المعلمات جاهز للطباعة مباشرة للعمل على Microsoft Word بتنسيق doc، حيث يمكنك تنزيله مباشرة “”.

ملف انجاز معلم جاهز للطباعة ، هو الملف الذي يؤدي الى التقييم للمعلمين والمعلمات خلال المرحلة التعليمية من كل عام ، كما يتيح للمعلم توضيح المعلوقات التي تؤثر على العملية التعليمية ، وأوضحنا محتويات ملف تحصيل المعلم و نموذج ملف إكمال المعلمة جاهز pdf .