ملكات جمال لبنان السابقات يقدمن نصائح لـ ياسمينا زيتون

قدمت العديد من ملكة جمال لبنان السابقة نصائح مختلفة لملكة جمال لبنان 2022 ياسمينة زيتون، التي توجت الأحد على عرش الجمال اللبناني فِيْ حفل كبير نظمته قناة “LBCI” وأنتج بالتعاون مع “IP STUDIOS”، قدمته الإعلامية. الممثلة والممثلة ايمي الصياح احياها النجمة نانسي عجرم.

دعت ملكة جمال لبنان 2015 والممثلة فاليري أبو شقرا، ياسمينة زيتون، إلَّى الحفاظ على مبادئها، والوقوف إلَّى جانب الشعب، واتخاذ زمام المبادرة لدعم العديد من الجمعيات الإنسانية.

ملكة جمال لبنان 2022، مايا رعيدي، تمنت خلال لقاء حصري مع “العرب اليوم”، أن تكون ظروف ياسمينة أفضل من ظروفها، خاصة أن لبنان يمر بمرحلة صعبة، وأنها ستعمل بجد لإيصال الرسالة التي اختارتها خلال حياتها. مصطلح جمالي، معلقًا “أنا متأكد من أن الأمور ستكون سهلة بالنسبة لها”.

وقالت ملكة جمال لبنان 2001 والفنانة كريستينا صوايا “يجب أن تظل الملكة الجديدة وفِيْة لنفسها حتى يحبها الجميع. وإعطاء الأهمية للشباب ولعب دورهم فِيْ التوعية فِيْ ترسيخ حبهم وانتمائهم لوطنهم لبنان ”.

ملكة جمال لبنان 2012 رينا الشيباني تمنت أيضا ياسمينة زيتون التوفِيْق “لترك بصمة مميزة من خلال اللقب الذي حصلت عليه”.

وشددت ملكة جمال لبنان 2010 والممثلة رهف عبد الله على أن الملكة الجديدة يجب أن تكون قريبة من الناس وألا تكتفِيْ بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت ملكة جمال لبنان 2016 ساندي تابت أن هذا اللقب الجمالي يفتح العديد من الفرص للملكة، لذلك يجب عليها الاستفادة من الفرص والمضي قدمًا.