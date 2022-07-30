كشفت العديد من ملكة جمال لبنان السابقة عَنّْ المهن التي يمارسونها حاليا بعد عودتهم إلَّى حياتهم الطبيعية.

قالت ملكة جمال لبنان 2022 مايا رعيدي إنها ستكَمْل مسيرتها الجامعية فِيْ مجال الصيدلة، وعلقت “سنرى ما ستجلبه الأيام القليلة المقبلة”.

أكدت ملكة جمال لبنان 2012 رينا الشيباني أن اللقب عزيز عليها للغاية، مشيرة إلَّى أنها حاليًا مهنة هندسية.

وأضافت ملكة جمال لبنان 2016 ساندي تابت “لقد أسست مجموعة مجوهرات تحمل اسمي منذ أن توجت باللقب، والحمد لله لاقت شعبية كبيرة فِيْ لبنان ومختلف الدول العربية”.

بينما تعتبر ملكة جمال لبنان 2010 رهف عبد الله نفسها اليوم ممثلة تعمل جاهدة لتطوير نفسها وقدراتها، علقت قائلة “تركيزي على هذا الموضوع دفعَنّْي الناس لفعله وأنا أحبه كثيرًا”.

وأشارت ملكة جمال لبنان 2001 كريستينا صوايا إلَّى أن الاسم يكفِيْ لتعريفها، إذ يعتبرها البعض ممثلة، والبعض يصر على أنها فنانة.

أفادت الأنباء أن ياسمينة زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022 توجت بعد غياب دام أكثر من ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا والأزمات التي يعاني منها لبنان.

وفازت ياسمينة زيتون باللقب بعد منافسة بينها وبين 17 مشاركا. وكانت الوصيفة الأولى مايا أبو الحسن، والوصيفة الثانية جاسنتا راشد، والوصيفة الثالثة لارا الهراوي، فِيْما جاءت دلال حب الله فِيْ المركز الرابع. المركز الثاني