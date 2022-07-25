ملكة جمال لبنان 2022 أمي الوحيدة التي تعرف قدراتي.. والأخيرة تعلق

توجت ياسمينة زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022، فِيْ حفل كبير نظمته قناة LBCI، أنتجته بالتعاون مع IP STUDIOS، فِيْ منتدى بيروت، قدمته الممثلة الإعلامية والممثلة إيمي صياح، وأداء النجمة نانسي عجرم.

الحفل الذي أقيم بعد غياب دام 3 سنوات سيطر عليه البعد الوطني والسياحي كَمْحاولة للتأكيد على هُوية لبنان فِيْ التقدم والحداثة والأناقة والترفِيْه.

قدمت المتسابقات السبعة عشر أنفسهن على لوحات عرض ساحرة، بفساتين شاطئية وسهرة موقعة من المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، حتى المرحلة نصف النهائية التي وصل إليها كل منهم. وكانت لارا الهراوي، لين مسعود، ماريا شوشاني، مايا أبو الحسن، نتاليا السيد، ياسمينة زيتون، أجاتا صيفِيْ، دلال حب الله وجاسنتا راشد، كانت موضوعات أسئلة لجنة التحكيم.

بعد ذلك تأهلت لارا الهراوي ومايا أبو الحسن وياسمينة زيتون ودلال حب الله وجاسنتا راشد للمرحلة النهائية للإجابة على السؤال الموحد “ما رأيك فِيْ حملة أهلاً بكَمْ فِيْ النظرة التي أطلقتها وزارة السياحة” وإذا كنت ترغب فِيْ اختيار منطقة لبنانية لتكون صورتك فِيْ إعلان الحملة هذا، فما هِيْ المنطقة التي ستختارها ولماذا

وفازت ياسمينة زيتون بلقب الجمال اللبناني، فِيْما حصلت مايا أبو الحسن على الوصيفة الأولى وجاسنتا راشد وصيفة ثانية ولارا الهراوي وصيفة ثالثة ودلال حب الله وصيفة رابعة.

يشار الى ان لبنان سيشارك فِيْ مسابقة “ملكة جمال العالم” ومسابقة “ملكة جمال الكون”.

يعرض الفِيْديو أعلاه المقابلة التي أجرتها العرب اليوم مع ملكة جمال لبنان 2022 ياسمينة زيتون ووالدتها.