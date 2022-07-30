ملكه الوصفات للعرايس .. الليمون وماء الورد لازاله سواد 20 سنه من المناطق الغامقة بالجسم من اول استخدام

الليمون وماء الورد للقضاء على 20 عاما من سواد المناطق الداكنة لجميع العرائس اللواتي يعانين من الدباغة. نقدم أفضل الوصفات لتبييض المناطق الحساسة من الجسم. من الممكن أن نلاحظ مع مرور الوقت سوادًا فِيْ بعض مناطق أجسامنا ولا داعي للقلق، لكنه يصبح أرقًا عندما تتفاقم المشكلة ويزداد السواد، خاصة فِيْ المناطق الحساسة، لكن لا داعي للقلق، يمكنك الحصول على تخلصي من هذا السمرة عن طريق تحضير وصفة منزلية بخطوات بسيطة نعرضها فِيْ السطور التالية من مقالتنا.

أقوى الوصفات لتبييض المناطق الحساسة من الجسم

وصفة عصير الخيار

مكونات الوصفة –

خيار كبير.

ملعقة ماء الورد

عصير ليمون.

طريقة التحضير –

يجب أولاً غسل الخيار جيدًا وتنظيفه من أي أوساخ أو طين يتراكَمْ عليه أحيانًا بعد شرائه من السوق.

بعد ذلك، قشر الخيار وأكل قشرته واستخدم الخيار فِيْ الخلاط حتى يتم عصره جيدًا.

بعد عصر الخيار، أضيفِيْ عصير الليمون إليه وابدئي فِيْ دهن الخليط على المنطقة المراد تفتيحها.

اتركيه على المنطقة لمدة ربع ساعة، ثم نظف المنطقة جيداً، يمكنك استخدامه مرتين خلال اليوم أو مرة يومياً قبل الذهاب إلى الفراش.

وصفة البطاطس لتفتيح الجسم.

مكونات الوصفة –

بطاطا حَلْوة كبيرة.

ماء دافئ

طريقة التحضير –

البطاطس من المكونات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الحمضية التي تعمل على تفتيح المناطق الداكنة وتهدئة الاحمرار على الجلد ومناطق مختلفة من الجسم.

قشري البطاطس وقطعيها إلى قطع وافركي المنطقة المراد شطفها بشريحة من شرائح البطاطس المقطعة.

ثم اعصري العصير واستخدميه على المنطقة واتركيه حتى يجف تمامًا، ثم اشطفِيْه بالماء الفاتر واستمري مرة واحدة يوميًا.

وصفة الحَلْيب السائل لتفتيح الجسم.

مكونات الوصفة –

كوب صغير من الماء.

ماء الورد.

عصير ليمون.

خطوات وطريقة تحضير الوصفة –

أضيفِيْ الحَلْيب وماء الورد وعصير الليمون وقلبي حتى يتجانس الخليط.

اغسلي المنطقة التي تريدين فتحها، إما تحت الإبط أو منطقة البكيني (منطقة العانة).

ابدئي بوضع الخليط على المنطقة وفرده بلطف، ثم اتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اشطفِيْ المنطقة واتركيها حتى تجف.

زيت جونسون لتفتيح وتنعيم البشرة.