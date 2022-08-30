احتفلت الفنانة المصرية ملك أحمد زاهر بعيد ميلاد شقيقتها ليلى ووصفته بأنه أعظم هدية منحها الله لها متمنية لها السعادة الدائمة.

شارك زاهر، عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فِيْديو وثق فِيْه اللحظات العفوية والممتعة التي شاركها مع شقيقته ليلى، وأرفق الفِيْديو بتعليق عبر فِيْه عَنّْ حبه العميق لها، مبينًا أن هناك لا أحد مثل أخته، فهِيْ ابنته ورفِيْقته، وكل شيء فِيْ العالم.

وأكدت أنها أرادت تكريم اليوم الذي دخلت فِيْه حياتها وأضاءتها بروحها الساحرة، وهُو 30 أغسطس، لأن الله أنعم عليها بأعظم هدية وهِيْ أختها ليلى التي تموت من أجلها صديقة إلَّى الأبد.، وابنة تقاتل من أجلها، إلا أنها نصفها الأفضل وستبقى كذلك إلَّى الأبد.

وأضافت أيضًا “إن رؤيتك تنمو لتصبح امرأة شابة رائعة هُو كل ما يمكنني أن أطلبه. أنا هنا عَنّْدما تحتاج إلي. شكرًا لك على وجودك دائمًا ودعمي. شكرًا لكونك أنت. لقد أحببتك فقط. ” اعلم من أعماق قلبك أنني سأكون معك وسأكون معك فِيْ أي شيء. افعلها، وسأحميك طوال حياتي “.

واختتمت الفنانة المصرية رسالتها بالإشارة إلَّى أنها ستبذل قصارى جهدها لتجعل أختها ليلى أسعد، بالإضافة إلَّى كونها فخورة بها دائمًا، ولذا يجب أن تستمر فِيْ التألق، مضيفة “صغيرتي، أحبك. عيد ميلاد سعيد يا عزيزي.”

ردت ليلى زاهر على أختها، معلّقة على ذلك التدوينة قائلة “أختي وحبيتي وكل حاجة وأغلى ما فِيْ حياتي أنا أحبك كثيرا وبقدر ما أصف أدائي فأنت أنت … أغلى شيء فِيْ حياتي، أحسدك على وجودك فِيْ حياتي، أحبك وحميك الله وسنظل دائمًا على ظهر بعضنا البعض، أنت الشخص الذي ليس لك، يا الله.

كَمْا تدلى المتابعون بتعليقات، تمنوا ليلى عمراً مديداً من الخير والسعادة، معربين عَنّْ إعجابهم بهذه العلاقة بين ملك وليلى.

وسلط آخرون الضوء على التشابه الواضح بينهما، خاصة فِيْ بعض الملامح، وعلق آخر “حياة ليلى كلها، كَمْ تشبه هذه، ما شاء الله، أنت تشبه البعض كثيرًا”.

الجدير بالذكر أن ملك هِيْ الابنة الأولى للفنان أحمد زاهر، منذ أن بدأت التمثيل فِيْ سن مبكرة، وكان أول ظهُور لها فِيْ فِيْلم “كابتن هِيْما” عام 2008 مع تامر حسني، ومن أشهر أعمالها فِيْلم “عمر وسلمى (2009) ومسلسل حارة (2010)، ومسلسل” لوس مينوريس “(2013)، ومسلسل” أحفاد الغرباء “(2022).

لأحمد زاهر أربع بنات ملك وليلى ومنى ونور، وزوجته هدى فاروق.

وكان أحمد زاهر قد أشار فِيْ إحدى إطلالاته أمام وسائل الإعلام إلَّى أن ابنتيه ملك وليلى دخلا عالم التمثيل بإقناع صديقه الفنان تامر حسني، حيث شاركا معه فِيْ فِيْلم “كابيتان هِيْما”.، كلما توقفوا حتى بلوغهم سن الرشد وتحديد رغبتهم فِيْ إكَمْال التمثيل أو التوجيه إلَّى تخصصات أخرى، لكنهم أكَمْلوا المسار.

وآخر أعمال الفنانة ملك زاهر كان فِيْلم “فارس” الذي جسد فِيْه والدها الدور القيادي المطلق فِيْ السينما لأول مرة، وكتبه حسام موسى، وأخرجه رؤوف عبد العزيز.

أما الفنانة ليلى زاهر، فإن آخر أعمالها كان مسلسل “فِيْ بيتنا إنسان آلي” تأليف عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابي.