ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. وتعتبر نفسها نسخة عَنّْها

احتفلت الفنانة المصرية، ملك أحمد زاهر، بعيد ميلاد والدتها “هدى”، بكلمات مليئة بالحب، للتعبير عَنّْ حبها لها، حيث وصفتها بـ “صديقتها، وأحلى شيء فِيْ الحياة”.

ونشرت ملك مجموعة من الصور التي جمعتها مع والدتها فِيْ عدة مناسبات، تظهر أوجه الشبه بينها، ورفقتها بتعليق عبرت فِيْه عَنّْ حبها العميق لوالدتها ووصفت نفسها بأنها “نسخة منها”. “

وكتبت الفنانة المصرية “كل عام وأنتم كل شيء حلو فِيْ حياتنا. كل عام أنا نسخة منك. كل عام نحن أصدقاء. الأصدقاء يختنقون لساعات، عوضوا لساعات. أنا أحبك، أمي “.

امتلأ المتابعون بالتعليقات، متمنين لأمها هدى عمراً مديداً مليئاً بالخير والسعادة، معربين عَنّْ إعجابهم بهذه العلاقة التي تجمع الأم بابنتها، وعلقت إحداهن “كل عام هِيْ أجمل أم وأجملها. جميلة”. الزوجة الجميلة “كل عام طيب الشبه بينكَمْا واضح”.

يشار إلَّى أن ملك هِيْ الابنة الأولى للفنان أحمد زاهر، حيث بدأت التمثيل فِيْ سن مبكرة، وكان أول ظهُور لها فِيْ فِيْلم “كابيتان هِيْما” عام 2008 مع تامر حسني، ومن أشهر أعمالها فِيْلم “عمر وسلمى (2009) ومسلسل حارة (2010)، ومسلسل” لوس مينوريس “(2013)، ومسلسل” أحفاد الغرباء “(2022).

وكان زاهر قد أشار فِيْ إحدى إطلالاته الإعلامية إلَّى أن ابنتيه ملك وليلى دخلتا عالم التمثيل بإقناع صديقه الفنان تامر حسني، حيث شاركتا معه فِيْ فِيْلم “كابتن هِيْما”، لكنهما إرادة. يتوقفون حتى يصلوا إلَّى سن الرشد ويحددون رغبتهم فِيْ إكَمْال التمثيل أو الذهاب إلَّى تخصصات أخرى، لكنهم أكَمْلوا المسار.

لأحمد زاهر أربع بنات ملك وليلى ومنى ونور. زوجته هدى فاروق.

وآخر أعمال الفنانة ملك زاهر كان فِيْلم “فارس” الذي يلعب فِيْه والدها ولأول مرة الدور القيادي المطلق فِيْ السينما، والنجوم حسين فهمي، صلاح عبد الله، منة فضالي، عابد عَنّْاني، كَمْا يشارك فِيْ الفِيْلم محمد أبو النجا وأحمد صفوت ودارين حداد، وهُو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.