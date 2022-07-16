ملك الأردن نواجه تحديات ومخاطر على حدودنا تتعلق بتهريب الأسلحة والمخدرات

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده تواجه تحديات ومخاطر على حدودها تتعلق بتهريب الأسلحة والمخدرات.

فيديو | كلام ملك الاردن في # قمة_جدة_أمن_و_تطوير#الإخبارية pic.twitter.com/b058UOqc6H

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 16 يوليو 2022

وأضاف في كلمته في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية، أن القمة تنعقد في وقت تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات متعددة بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا وتداعيات ذلك. أزمة الطاقة والغذاء في أوكرانيا، بالإضافة إلى الصراعات المستمرة في المنطقة.

وأضاف الملك عبد الله الثاني خلال خطابه في قمة جدة أنه “يجب البحث عن فرص للتعاون والعمل معا والسعي لتحقيق التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه”.

وأشار إلى حماس الأردن لترجمة فرص التعاون إلى شراكات حقيقية في المنطقة، بناء على علاقات تاريخية ومتينة مع دول مجلس التعاون الخليجي والأشقاء في مصر والعراق بما يخدم مصالح الشعوب.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة الاهتمام بترجمة الفرص إلى تحالفات حقيقية في المنطقة، والبناء على العلاقات التاريخية مع دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء في مصر والعراق، مؤكدا أن هناك تحديات ومخاطر على حدودنا تتعلق تهريب الأسلحة والمخدرات.

وأشار إلى أن الأردن يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري ونقدم لهم كافة الخدمات، مؤكدًا أنه لا استقرار في المنطقة دون حل للمشكلة الفلسطينية.