ملك البحرين التدخل في شؤون دول المنطقة هو التحدي الأخطر

أكد ملك البحرين، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على ضرورة إرساء العلاقة الاستراتيجية بين الدول العربية وأمريكا.

وأضاف ملك البحرين، في خطابه في قمة جدة للأمن والتنمية، أن المنطقة تعاني منذ سنوات وما زالت تواجه تحديات خطيرة للغاية تتطلب تعاونا فعالا.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية يجب حلها بشكل دائم وعادل وفق المبادرة العربية، مؤكدا أن التدخل في شؤون دول المنطقة هو التحدي الأكبر. وأشار إلى أن التدخل في شؤون دول المنطقة هو أخطر تحد، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من أوضاع سياسية وأمنية صعبة.