من هو ملك المواويل محمد عبد المطلب، ملك المواويل الذي انتشر اسمه بصوره واسعة عبره منصات التواصل الاجتماعي لتحليل ذكراه علينا، وهو من أبرز الفنانين والمطربين في العالم تمثل اسمه في الألحان والمواويل الشعبية وهو العملاق محمد عبد المطلب الذي جاء ذكراه اليوم ومحمد عبد المطلب هو من أبرز الملحنين الذي عرفوا بفن المواويل وله الحان عابرة في الوسط الفني.

من هو ملك المواويل ويكيبيديا

هو الفنان المطرب والشعبي الذي عرف بملك المواويل محمد عبد المطلب الذي حلت ذكره اليوم ولد في الثالث عشر من شهر أغسطس لعام 1910 وهو من الموالين للرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر السابق وقد جمعتهم العديد من المواقف واللقاءات التي جمعت بينهم واثبت الجدول تلك العلاقة القوية.

تفاصيل علاقة ملك المواويل بالزعيم عبد الناصر

كانت علاقة ملك المواويل المطرب الشعبي محمد عبد المطلب مع رئيس جمهورية مصر جمال عبد الناصر علاقة قوية وشديدة فكان ابنه وخازن أسراري وكذلك تطرق أنه ليكون مدير أعماله وتحدث نور محمد ابن ملك المواويل محمد عبد المطلب أن والده ارتبطت بطاطا قوي وشديد ومتين بزعيم جمهورية مصر السابق جمال عبد الناصر وذكر نجله أن من أصعب المواقف التي تعرض لها ملك المواويل في الخمسينيات عندما عرف من سليمان بك نجيب الذي كان يدير الأوبرا الملكية أن الدول الملكي اقبل على حذف اسمه في حفل كان سيقام في الأوبرا فغضب والذي وتلفظ بألفاظ قاسية في حق الديوان الملكي مما صدرت أوامر للجهاز الملكي باعتقاله.

مواويل محمد عبد المطلب

خزن ملك المواويل على وفاة رئيس جمهورية مصر السابق جمال عبد الناصر لرحيله وتوقف لشهور عده عن الغناء وسافر إلى مسقط راس في شبراخيت، بأن لا يوصي أحد بمكاني وكان من أبرز المواقف التي جمعت بينه وبين الرئيس عبد الناصر أنه في إحدى المقابلات والحفلات التي تسمى بعيد الثورة أنهى عبد الحليم وصلته الغنائية وقد تأهب عبد الناصر للخروج فذهب إليه والده وامسك به من كتفه وقال له بكلمات رياح فين يا رئيس فرد عليه الرئيس رياح البيت فقال له والدي أنا النهارده لابس بدلة جديدة ستسمع مواويلي فضحك الرئيس عبد الناصر وجلس واستمع إليه وكانت أبرز الحالة أجمل جمال بلده هوة جمال.

كان لملك المواويل ألحان عابرة ما زالت في قلوب محبين واليوم في الأول من شهر ديسمبر لعام 2022 حيث عرف محمد عبد المطلب بألحانه ومواويله التي برع بها