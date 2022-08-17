من هو ملك اليوتيوب العراقي بالوقت الحال ي، من هو حاليًا سيد اليوتيوب العراقي، علي شاكر هو الآن كبير موقع يوتيوب ولديه مجموعة واسعة من الأعمال الفنية التي تحظى باحترام ومشاركتها من قبل الأفراد في مختلف الدول في العالم، والعديد من الدول العربية، وكان لبرامجه التي تلعب دورًا مهمة في مختلف المجالات والأجزاء، وبرامجه التي حازت على تقدير العديد من الأفراد في مختلف الدول، وكان لملك اليوتيوب العراقي علي شاكر دورًا في الدولة والوطن العربي من خلال طرح العديد من القضايا المتخصصة التي تفيد العديد من المؤيدين والأفراد في جميع أنحاء العراق والعالم.

ملك اليوتيوب العراقي

علي شاكر هو أيضًا أحد الشخصيات التي حققت مجموعة واسعة من الانتصارات على المستوى الفردي في مختلف دول الوطن العربي من خلال الالتزامات العديدة والمتغيرة في التسجيلات المختلفة التي نالت حب وتقدير العديد من الأفراد في مختلف الدول حول العالم وخصوصًا العالم العربي، ويُنظر إليه على أنه أحد الشخصيات التي تقدر الاهتمام غير العادي بالإنسان ومحيطه من خلال العديد من البرامج التي تجذب حب واحترام العديد من الأفراد في مختلف دول العالم العربي.

من هو ملك اليوتيوب العراقي بالوقت الحالي

ملك يوتيوب العراقي هو لقب إعلامي يطلقه نشطاء الترفيه الافتراضي عبر الانترنت، ولا سيما على موقع مشاهدة الفيديو المعروف باسم اليوتيوب، وكان له الأثر البارز على الفرد لما يقدمه من مضمون لا لبس فيه ورائع، وهو ملك اليوتيوب لهذا العام بتقديمه محتوى العاب وموضوعات مهمة في الشارع العراقي وغيرها الكثير من الأمور التي تجعل من ملك اليوتيوب علي شاكر فعلا يستحق هذا اللقب الذي خرج من مشاهديه ومتابعيه حول العالم، وكان للفيديوهات الخاصة به على اليوتيوب اعلى المشاهدات في فترات قصيرة مما جعله يحظى بشعبية عالية بين منافسيه على اليوتيوب.

كان لعلي شاكر دورًا كبيرًا في الموضوعات التي يطرحها عبر شاشة اليوتيوب وقدرته على جذب حب الناس بشخصيته الفريدة التي سعى من خلالها الى تكوين شعبية كبيرة على قناة اليوتيوب الخاصة به وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها من فيس بوك وتويتر وغيره من المواقع التي تهتم بنشر اليوميات.