ملك جمال لعام 2022 لؤي راغب علامة حر بخياراته.. وهذه الأزياء تروق له

أكدت ملكة جمال لبنان 2022، هادي فخر الدين، أن اللقب الذي حققته كان مفتاحًا خاصًا ساعدها على إثبات نفسها وترك بصمة مميزة على الساحة الفنية.

أعرب هادي فخر الدين، فِيْ حديث لـ “فوشيه”، عَنّْ سعادته بالمشاركة فِيْ مسلسل “بيروت 303″، مؤكدًا أنه كان محظوظًا لأن الفرصة أتاحت له أن يكون بجانب نجوم كبار أمثال عابد فهد وسلافة معمار. نادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال.

وأضاف “شخصيتي فِيْ” بيروت 303 “نشطت منذ ظهُورها الأول فِيْ المسرحية حتى النهاية. لذلك ادعو الجميع لمتابعة مجريات الاحداث التي ستشهد تطورات كثيرة مثيرة للاهتمام “.

أكد ملك ملكة جمال لبنان لعام 2022 أن المخرج إيلي سمعان ومنظمة حفل ملكة جمال لبنان نضال بشراوي قدما لها الكثير من الدعم لنجاحها وتألقها فِيْ دورها فِيْ مسلسل “بيروت 303”.

وتحدث عَنّْ تعاونها مع الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين فِيْ مقطع الفِيْديو الأخير “وحدة استثنائية”، مؤكدة أنها فنانة بكل ما تحمله الكلمة من معَنّْى، والتي عرفت كَيْفَ تثبت قيمتها والنسبة المئوية. من المشاهدين. هُو خير دليل.

كَمْا تفاجأ هادي فخر الدين بالاعتداء على لؤي نجل الفنان راغب علامة، معتبرا أن الأخير له الحرية فِيْ اختيار الملابس التي يرتديها، وهُو يحبه كثيرا.