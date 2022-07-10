ملياردير البيبسول.. صائد الأسْهُمْ الرابحة

فِيْ الأوقات التي تعاني فِيْها الاقتصادات والأسواق العالمية من أزمات متعددة، يبحث رجال الأعمال والمستثمرون عَنّْ ملاذات آمنة لأموالهم.

سلطت مجلة فوربس الضوء على مالك فريق البيسبول فِيْ لوس أنجلوس آنجلز، أرتورو مورينو وسلوكه الاستثماري خلال الفترة الحالية، قد يكون نموذجًا ملهمًا للآخرين.

الاستثمار فِيْ الأسْهُمْ

اشترى قطب البيسبول أرتورو مورينو لأول مرة أسهم Alphabet (الشركة الأم لشركة Google) وأمازون قبل ست سنوات، عَنّْدما أقنعته ابنته بالاستثمار فِيْ شركتي التكنولوجيا الثقيلتين.

رأى مورينو انهِيْار تقييمات الأسْهُمْ فِيْ الأسابيع الأخيرة كفرصة شراء.

فِيْ مايو، اشترى 3000 سهمًا إضافِيًْا فِيْ Alphabet، مما رفع حصته إلَّى 13000، تبلغ قيمتها الآن حوالي 31 مليون دولار.

اشترت Moreno أيضًا المزيد من أسهم Amazon، ولديها حصة 9 ملايين دولار فِيْ شركة التجارة الإلكترونية.

يقول مورينو، المستثمر المحافظ الذي يصف نفسه بنفسه والذي يولي اهتمامًا وثيقًا لنسبة السعر إلَّى الأرباح، إن لديه حوالي 780 مليون دولار نقدًا أو ما يعادله من النقد، مقارنة بما يزيد قليلاً عَنّْ 300 مليون دولار فِيْ الأسْهُمْ.

أضاف مورينو مؤخرًا إلَّى حصته الكبيرة فِيْ بنك جي بي مورغان “جي بي مورغان”، حيث اشترى 25 ألف سهم فِيْ مارس، و 25 ألف سهم أخرى فِيْ مايو، ويمتلك مورينو الآن 375 ألف سهم فِيْ بنك وول ستريت، بقيمة تقارب 43 مليون دولار.

كَمْا يمتلك حوالي 12 مليون دولار من الأسْهُمْ فِيْ بنك مورغان ستانلي المنافس، وحصص فِيْ شركتي النفط ExxonMobil و Chevron.

يقول مورينو إن محفظته الاستثمارية تولد ما بين 11 مليون دولار إلَّى 12 مليون دولار سنويًا فِيْ دخل توزيعات الأرباح.

ويتوقع أنه “مع التضخم، وبينما يبحث الناس عَنّْ الأمان خلال الـ 12 إلَّى 18 شهرًا القادمة، سنرى المزيد من الأشخاص يتجهُون نحو استثمارات أكثر أمانًا، ويبحثون عَنّْ عائد أفضل من خلال الأرباح.”

توزيعات الأرباح هِيْ أحد الأسباب التي دفعت مورينو لشراء 100،000 سهم أخرى فِيْ مايو / أيار فِيْ AT&T، وتمتلك الآن ما قيمته 26 مليون دولار من الأسْهُمْ.

استثمار شعبي فِيْ فريق بيسبول

حقق مورينو، 77 عامًا، ثروته لأول مرة فِيْ إعلانات اللوحات الإعلانية.

فِيْ عام 1999، باع شركته، Outdoor Systems، لشركة Infinity Broadcasting مقابل 8.7 مليار دولار، والتي كسب عَنّْها حوالي 1.4 مليار دولار لنفسه.

تبلغ قيمة فريق دوري البيسبول الرئيسي الآن حوالي ملياري دولار، بما فِيْ ذلك الديون، وتقدر فوربس أن قيمته ارتفعت بنسبة 9٪ عَنّْ العام الماضي، وحقق مورينو مكاسب بمقدار 11 ضعفًا فِيْ أقل من عقدين.

الاستثمار فِيْ العقارات

العقارات هِيْ أحد الأصول المفضلة الأخرى لمورينو. يقول إنه يمتلك حوالي 500 مليون دولار من الأراضي غير المطورة ومراكز التسوق والمباني السكنية فِيْ جميع أنحاء فِيْنيكس، المدينة سريعة النمو فِيْ البلاد، وفِيْ جنوب كاليفورنيا.

يقول مورينو “بالنسبة للعقارات التي نمتلكها، كانت العروض التي تلقيناها مجنونة للغاية”، مشيرًا إلَّى ارتفاع طلب المستثمرين على الأصول الحقيقية. ويضيف “أعتقد أن هناك فقاعة”.

لكن مورينو يعتقد أن سوق العقارات لا يزال لديه مجال للنمو. إنه يتطلع إلَّى فرص فِيْ القطاع التجاري.

“أود أن أقول إن تركيزي، ربما فِيْ غضون 36 إلَّى 48 شهرًا القادمة، سيكون على العقارات. أعتقد أنه ستكون هناك بعض فرص الشراء.”

يقول “بالنسبة للشباب، أوصي دائمًا بشراء شيء يكون لديهم فِيْه نوع من الأصول”. “أسميها، أشتري قطعة من الصخرة.”