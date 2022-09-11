مليار دولار.. دعم أوروبي سخي لمصر من أجل طاقة الرياح

يعتزم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير دعم مصر فِيْ التحول من الغاز إلَّى طاقة الرياح بمبلغ 300 مليون دولار.

سيساعد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير فِيْ تمويل إيقاف تشغيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالغاز فِيْ مصر، بقدرة تصل إلَّى خمسة جيجاوات، بدءًا من عام 2023، ويتعهد بما يصل إلَّى مليار دولار أخرى لدعم مصادر الطاقة، هايكه هامغارت، وقال المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يوم الأحد. قابل للتجديد.

وأضاف المدير التنفِيْذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ​​بالبنك، أن البنك سيجمع ما يصل إلَّى 300 مليون دولار من التمويل السيادي لمشاريع تشمل تثبيت الشبكة المصرية، وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء، وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة، و إعادة تدريب العمال.

كَمْا قال هامغارت إن المليار دولار الأخرى التي تم التعهد بها لدعم مصادر الطاقة المتجددة ستمثل حوالي عُشر التمويل الخاص المطلوب لمشروعات تعمل بشكل أساسي على طاقة الرياح، بقدرة 10 جيجاوات، والتي تخطط الحكومة المصرية لتنفِيْذها بحلول عام 2028.

تحاول مصر، منتج للغاز الطبيعي، ترشيد الاستهلاك المحلي حتى تتمكن من تصدير المزيد منه إلَّى أوروبا، حيث ترتفع الأسعار والطلب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

مصر لديها فائض من الطاقة بعد تركيب ثلاث محطات طاقة ضخمة تعمل بالغاز، بنتها شركة سيمنز منذ عام 2015.

وتأمل الحكومة أن تساعد صادرات الغاز فِيْ احتواء الضغوط على العملة المصرية بعد أن تسببت الحرب الأوكرانية فِيْ أحدث تراجع فِيْ التدفقات الدولارية من استثمارات المحافظ والسياحة.

ومن المتوقع أن يكون دور الغاز موضع خلاف خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27) المقرر عقده فِيْ مصر فِيْ نوفمبر.

يقول نشطاء المناخ إن هناك حاجة إلَّى تحول سريع بعيدًا عَنّْ الغاز. بصفتها الدولة المضيفة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، تمثل مصر الدول الأفريقية التي ترغب فِيْ الاستمرار فِيْ استخدام الغاز كوقود انتقالي حتى تتطور اقتصاداتها.

وقال هامجارت إن المرحلة التجريبية لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر بميناء العرب اليوم السخنة على البحر الأحمر فِيْ مصر ستشهد مشروعات جديدة للطاقة المتجددة بطاقة ثلاثة جيجاوات من إجمالي عشرة مخطط لها.

يمكن استخدام بعضها لتعويض السعة المفقودة بسبب التخلص من محطات الطاقة الحرارية.

كانت مصر قد أعلنت إبرام سلسلة مذكرات تفاهم تتعلق بمشروعي الهِيْدروجين الأخضر والأمونيا فِيْ العرب اليوم السخنة.