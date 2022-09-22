مليار دولار شهريا.. خطة مصرية لزيادة عائدات تصدير الغاز

وتعول الحكومة المصرية على قطاع النفط وخاصة الغاز لتوفِيْر النقد الأجنبي فِيْ ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد.

تبذل الحكومة المصرية جهُودًا كبيرة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ فبراير، والتي أدت إلَّى ارتفاع أسعار السلع العالمية.

جنت مصر نحو 500 مليون دولار شهريًا من صادرات الغاز الطبيعي وتسعى لزيادة هذا الرقم إلَّى مليار دولار فِيْ الفترة المقبلة، بحسب تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.

صدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال فِيْ عام 2022، و 4.7 مليار متر مكعب فِيْ الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وفقًا لبيانات رفِيْنيتيف أيكون.

تستهدف مصر تصدير ما بين 8.5 إلَّى 10 مليارات دولار من الغاز فِيْ العام المالي الحالي 2022-2023، بحسب تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا فِيْ سبتمبر.

وبحسب وزير البترول المصري، فقد صدرت القاهرة ما قيمته 6.5 مليار دولار من الغاز فِيْ العام المالي الماضي.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن صادرات البلاد من الغاز الطبيعي زادت بعد بدء تنفِيْذ خطة لترشيد استهلاك الكهرباء فِيْ أغسطس.

وقال مدبولي إنه منذ اتخاذ القرار تم تصدير شحنتين إضافِيْتين من الغاز الطبيعي بالإضافة إلَّى الكَمْيات المعتادة دون الكشف عَنّْ حجم أو قيمة الشحنتين.

أقر مجلس الوزراء، الشهر الماضي، خطة لترشيد الكهرباء بهدف تحقيق وفورات من الغاز الطبيعي للتصدير والاستفادة من العملة الصعبة، بحسب رويترز.

بموجب الخطة، يتعين على المتاجر والمراكز التجارية الحد من استخدام الأضواء القوية، والمنشآت الحكومية ملزمة بإطفاء الأنوار فِيْ نهاية ساعات العمل.

نما الاقتصاد المصري بنسبة 6.6٪ فِيْ السنة المالية المنتهِيْة فِيْ 30 يونيو، مع تسارع النمو من 3.3٪ فِيْ العام السابق، مدعوماً بتعافِيْ النشاط بعد جائحة فِيْروس كورونا، قبل أن يتباطأ مرة أخرى بسبب تأثير الحرب فِيْ أوكرانيا.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الاقتصاد نما بنسبة 7.8٪ بين يوليو ومارس، لكن هذا النمو انخفض إلَّى 3.2٪ فِيْ الفترة من أبريل إلَّى يونيو.