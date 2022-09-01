مليونيرة بالصدفة.. ثروة ضخمة فِيْ حوزة سيدة أسترالية بخطأ “مشفر”

تلقت امرأة من ملبورن تدعى Manivel Thevamanogari مبلغ 10.5 مليون دولار أسترالي من منصة العملات الرقمية السنغافورية Crypto.com.

جاء ذلك بعد أن أخطأت منصة Crypto.com فِيْ إصدار استرداد بقيمة 100 دولار أسترالي، بدلاً من المبلغ المسترد ؛ قام موظف بكتابة رقم حساب فِيْ قسم الدفع، مما أدى إلَّى تحويل خاطئ إلَّى حسابه المصرفِيْ.

كان للمحكَمْة كلمتها

تعود أحداث الحادث إلَّى مايو 2022، ولكن لم يتم اكتشافها حتى إجراء تدقيق سنوي فِيْ ديسمبر 2022. بعد رفع دعوى قضائية، قضت المحكَمْة العليا الفِيْكتورية مؤخرًا بضرورة إعادة الأموال إلَّى الشركة.

ومع ذلك، فقد اتضح أن Manivel قد أنفق بالفعل ما قيمته 1.35 مليون دولار أسترالي على منزل فاخر من خمس غرف نوم فِيْ Craigieburn. وأمرت ببيع العقار وإعادة الأموال المتبقية أو مواجهة ازدراء محتمل لتهم المحكَمْة. وستعود القضية إلَّى المحكَمْة فِيْ أكتوبر تشرين الأول.

علّق جاستن لورانس أوف هندرسون ومحامي بول على القضية، “ليس هناك شك فِيْ أنك إذا رأيت ذلك فِيْ حسابك ؛ ستعرف أنه لا ينبغي أن يكون موجودًا، ومن مسؤوليتك فِيْ الواقع الاتصال بالمرسل والقول ؛ انظر، هذا لا ينبغي أن يأتي إلَّى حسابي “.

عكس المعاملات الخاطئة

تعتبر معاملات التشفِيْر نهائية ولا رجعة فِيْها، ولكن من الممكن للمؤسسات المالية المركزية عكس المعاملات الخاطئة. ومع ذلك، نظرًا للوقت الذي استغرقه اكتشاف الخطأ وتحويل الأموال من Crypto.com من الحساب الأصلي بعد الاستلام، كان من المستحيل عكس المعاملة البسيطة فِيْ هذه الحالة.

سجل سعر البيتكوين اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 حوالي 19909.32 دولارًا، وسجل سعر Ethereum 1541.96 دولارًا، وسجل سعر Binance Coin 275.10 دولارًا، وسجل Doge Coin 0.06061 دولارًا.