مليون ريال مكافأة لمن يعثر على مفقود الرياض تركي الدوسري،قام المواطن الفيصلي الدوسري في الابلاغ عن مكافاة قدرها مليون ريال سعودي لأي شخص يقوم بالعثور على شقيقه رجل الاعمال تركي الدوسري الذي اختفى من قرابة 20 يوما في ظروف غامضة في محافظة الرياض في السعودية، حيث تم نشر هذا الخبر عبر الصحف اليومية والمقالات ومن خلاله اصدر اخ تركي الدوسري مكافئة مليون ريال لمن يعثر على اخيه رجل الاعمال.

مليون ريال مكافأة لمن يعثر على مفقود الرياض تركي الدوسري

وحول ظروف اختفاء شقيق رجل الاعمال فيصل عبد الهادي بن سالم الهواشلة فقد قال ان شقيقه ذهب لإخراج كفالة من مستشفى الشميسي في مدينه الرياض، حيث انقطع الاتصال به فجأه فقد علمنا ان هذا الامر هو امر غريب وطارئ فقمنا بالاتصال العديد من المرات عليه ولكن لم يتم التجاوب وقمنا بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، ولحد الان مر 20 يوما ولم يتم العثور على اخو رجل الاعمال السعودي، فقد قام فيصل عبد الهادي بصرف مكافأة مليون ريال لمن يعثر على اخيه.

مفقود الرياض تركي الدوسري

حادث الخطف لرجل الاعمال تركي لم يكن الحادث الاول من نوعه في السعودية فانتشر خطف رجال الاعمال وطلب الفدية، ما جعل هذا الامر يبدو غريبا في الآونة الأخيرة، حيث تم اختطاف رجل اعمال سعودي وهو تركي الدوسري لمده 20 يوما ولم يتم العثور على اي دليل عليه حتى هذه اللحظة بعد هذا الامر قام اخو رجل الاعمال التركي الدوسري بالإفصاح عن مبلغ مليون دولار لمن يعثر على شقيقه.

مكافأة مليون ريال من فيصل الدوسري

قام الأخ الكبير لرجل الاعمال السعودي تركي الدوسري بإصدار مكافأة قدرها مليون دولار على من يعثر على أخيه تركي الدوسيري، فقد تناقلت العديد من الصحف خبر فقدان رجل الاعمال السعودي تركي الدوسري ما اثار ضجة كبيرة في الشارع السعودي وغضب من المواطنين لما حصل من عملية الاختطاف لرجل الأعمال.

وفي مقطع فيديو نشره أخو المفقود تركي الدوسري اعلن عن مكافاة ماليه مليون ريال سعودي لمن يقوم بالعثور على اخي تركي عبد الرحمن الدوسري.