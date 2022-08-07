ممثلو تويو يدورون حول الكرة الأرضية 4400 مرة

في إنجاز فريد لم يتحقق من قبل في عالم التطبيقات الذكية، تم تسجيل Toyo، تطبيق التوصيل الرائد في المملكة العربية السعودية. أرقام قياسية للمسافة التي قطعها ممثلو Toyo في تطبيق خدمة العملاء، والتي تعادل 4400 مرة حول العالم – مسافة تعادل 459 ضعف المسافة إلى القمر – مما يجعله أحد التطبيقات الأكثر حيوية في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، أكد المدير التنفيذي التجاري لشركة “تويو” زياد العجلان أن “تويو” تتعامل مع ملايين الطلبات وعشرات الآلاف من المتاجر، ولكن في نفس الوقت تتمتع بموثوقية عالية جدًا، مضيفًا “كل من يعمل في تويو يعمل من القلب، الشعار الذي يمثل Toyo في جميع خدماتها وأعمالها، ومن خلال الموقع الرسميك جاءت هذه الأرقام القياسية التي نفخر بها “.

بمزيد من التفصيل، جاءت هذه الأرقام الملهمة على الرغم من قصر عمر تطبيق “Toyo” مقارنة بالتطبيقات الذكية الرئيسية الأخرى المتخصصة في نفس المجال حول العالم، بينما تمكن التطبيق السعودي من توسيع خدماته بسرعة في المملكة العربية السعودية إلى الوصول إلى 52 مدينة، وسط جودة عالية وخدمة فائقة السرعة وأسعار تنافسية.

بدأت Toyo خدماتها في مدينتي الرياض وجدة، لكن التطبيق سرعان ما زاد من خدماته للعديد من المدن السعودية الأخرى، ويرجع ذلك إلى الركيزة الأساسية وهي إنشاء تطبيق بمعايير عالمية تجمع بين الجودة والسرعة والأسعار التنافسية .. لتنجح في هذه “تويو” في فترة وجيزة، توسعت إلى 52 مدينة في جميع أنحاء المملكة.

تراهن Toyo على ممثليها باعتبارهم رافعات النجاح والركيزة الأساسية في تحقيق هذه السجلات، لأنهم قطعوا مسافات عديدة وعملوا بجد وبعناية لإرضاء رغبات العملاء ؛ تسليم الطلبات في أسرع وقت ممكن في أي وقت من اليوم.

تبدأ أسعار عروض التوصيل في “تويو” من ريال واحد. كما يقدم التطبيق لعملائه الجدد خدمة التوصيل المجاني لأول 33 طلبًا، وهي أسعار تنافسية مدعومة بجودة عالية وسرعة فائقة في الخدمة.

تويو لديها فريق متكامل يعمل من القلب وساهم في تحقيق هذه السجلات والإنجازات الهامة، من أجل تعزيز قيمة “تويو” بين التطبيقات المتفوقة التي تقدم خدمات متنوعة على منصة واحدة.