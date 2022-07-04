ممرضون سعوديون في المشاعر المقدسة فخورون بخدمة ضيوف الرحمن

وعبر عدد من الممرضات السعوديات العاملات في المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة عن سعادتهن وفخرهن بالمشاركة في الخدمة لحجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة.

ومن خلال المشاركة في موسم الحج هذا العام 1444 هـ (1237) يتنافس رجال ونساء سعوديون من مختلف مناطق المملكة للمساهمة في إنجاح الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لخدمة الحجاج وتحقيق النجاح. من موسم الحج.

المستوصف جاهز في الأماكن المقدسة.

من مركز حفر الباطن الصحي إلى مركز مشعر عرفة الصحي قطعت الممرضة السعودية نورة شتيوي العنزي كل هذه المسافات لتكريم خدمة الحجاج وزيادة خبرتها الميدانية في مجال الخدمات الصحية والمساهمة مع زملائهم. إلى نجاح خطة “الصحة” لرعاية الحجاج، وتزويدهم بأقصى درجات الرعاية الصحية.

وتضيف العنزي أنها تشارك للمرة الثانية في موسم الحج وأنها سعيدة بهذه المشاركة حيث كانت حريصة على المشاركة في خدمة الوطن وكسب راتب في خدمة الحجاج. .

أول تعليق

من الرياض غادر الممرض معاذ الغامدي منزل عائلته وأولاده متوجها إلى منى لتسجيل أول مشاركة له في موسم الحج حيث باشر عمله بمستشفى طوارئ منى، معربا عن سعادته بهذا. مشاركة. خدمة ضيوف الرحمن والمساهمة في إنجاح جهود حكومتنا الرشيدة لخدمة الحجاج وتسهيل عليهم أداء مناسك الحج.

الممرض هاني أحمد الحازمي من دائرة صحة مكة المكرمة يشارك في موسم الحج للمرة السادسة عشرة ويؤكد أنه موجود هنا لأداء واجب وطني وديني واكتساب خبرة في تقديم الخدمات الصحية للحجاج .

المشاركات المتكررة

من مكة المكرمة تشارك الممرضة ريم شهاب للمرة الرابعة عشرة في موسم الحج، مبينة أن سبب مشاركتها المتكررة في مواسم الحج هو الأمل في الثواب على خدمة ضيوف الله والمشاركة في نجاح عقلانيتنا. جهود الحكومة، وما يجده من متعة العمل في مواسم الحج.

أما الممرضة جميلة أحمد الزهراني القادمة من الطائف للمشاركة في موسم الحج وتحديداً بين طاقم التمريض بمستشفى جبل الرحمة بعرفة، فقد أكدت مشاركتها في موسم حج هذا العام وهو يأتي. للمرة السابعة معربا عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في خدمة الحجاج.

من مكة المكرمة تشارك الممرضة أريج عبود البشري في موسم الحج للمرة الثامنة وتلاحظ أن حماسها ينبع من أمل الثواب على خدمة ضيوف الله، حتى تنجح جهود الجهات المختصة. . ولإظهار بعض المجهودات التمريضية الجبارة في مواسم الحج.

من جهتها، تشارك الممرضة هاني خضر للمرة الرابعة في موسم الحج، وبدأت عملها ضمن طاقم مستشفى طوارئ منى، معربة عن سعادتها بهذه المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن.