ممر آمن لحبوب أوكرانيا إلَّى العالم.. هل تهدأ أسعار الغذاء ويتلاشى ضباب الجوع

تفاؤل حذر بشأن نتائج اتفاقية تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية العالقة فِيْ الموانئ عبر البحر الأسود فِيْ تخفِيْف أزمة الغذاء العالمية.

أدى مجرد احتمال تحرير أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلَّى انخفاض بنسبة 2٪ فِيْ أسعار القمح يوم الجمعة.

ووقعت موسكو وكييف يوم الجمعة فِيْ اسطنبول اتفاقيتين منفصلتين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية مقابل تخفِيْف القيود على صادرات الحبوب الروسية بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الحرب.

مدة سريان الاتفاقية 120 يومًا، وتتوقع الأمم المتحدة تجديدها ما لم تنتهِيْ الحرب بحلول ذلك التاريخ. سيبدأ العمل على الفور لتشكيل فرق التفتيش وتعيين العمال فِيْ مركز التنسيق المشترك (JCC) فِيْ اسطنبول، والذي سيشرف عليه أعضاء جميع الموقعين الأربعة على الاتفاقية.

تهدف الاتفاقية إلَّى المساعدة فِيْ تجنب المجاعة عَنّْ طريق ضخ المزيد من القمح وزيت عباد الشمس والأسمدة وغيرها من المنتجات فِيْ الأسواق العالمية، بما فِيْ ذلك تلبية احتياجات الإغاثة الإنسانية بأسعار أرخص نسبيًا.

كَمْا تعمل على العودة إلَّى مستوى ما قبل الحرب، وهُو تصدير خمسة ملايين طن متري شهريًا.

ويقول برنامج الغذاء العالمي إن حوالي 37 مليون شخص وصلوا إلَّى مرحلة “الجوع الشديد” بسبب تداعيات الحرب.

خلف تعليق الصادرات الأوكرانية من الحبوب أزمة كبيرة خاصة فِيْ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وسط تحذيرات من أن استمرارها سيؤدي إلَّى أزمة جوع عالمية وقد تؤدي إلَّى ثورات شبيهة بما حدث فِيْ “الربيع العربي” عام 2011. .

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاقية ستساعد فِيْ التخفِيْف من أزمة الغذاء العالمية.

وأضاف بعد التوقيع “اليوم هناك بصيص أمل فِيْ البحر الأسود … بصيص أمل وسبيل إلَّى الممكن … والإغاثة فِيْ عالم يحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى”. ودعا روسيا وأوكرانيا إلَّى التنفِيْذ الكامل للاتفاق.

فِيْ المقابل، قال عضو فِيْ البرلمان من منطقة أوديسا الأوكرانية إنه لا يزال لا يثق فِيْ الكرملين بسبب السلوك السابق. وقال أوليكسي جونشارينكو لبي بي سي وورلد سيرفِيْس “لا نصدق الروس” مضيفا أن روسيا لن توقع اتفاقا إلا إذا شعرت أنه لا يوجد خيار آخر.

تحتاج أوكرانيا إلَّى تفريغ صوامعها قبل الموسم المقبل، بينما ستؤدي زيادة صادرات الأسمدة إلَّى تجنب انخفاض الإنتاجية العالمية فِيْ المواسم الزراعية القادمة.

ولطالما نفت روسيا إغلاق الموانئ الأوكرانية، وألقت باللوم على أوكرانيا فِيْ زرع ألغام فِيْ البحر والعقوبات الغربية لإبطاء الصادرات الروسية.

بدأت المفاوضات فِيْ أبريل عَنّْدما طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الفكرة خلال اجتماعات منفصلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويضمن الاتفاق ممرًا آمنًا من وإلَّى أوديسا وميناءين أوكرانيين آخرين فِيْما أسماه المسؤول “وقف إطلاق نار فعلي” ينطبق على السفن والمنشآت التي يشملها الاتفاق.

تأتي هذه التطورات وسط معضلات كثيرة تلوح فِيْ الأفق ستواجه الاتفاق، بدءاً بإعادة استخدام البحر الأسود عبر ممرات آمنة، ووقف إطلاق النار فِيْ مناطق العبور، وتفتيش السفن التجارية التي من المرجح أن تنفذها تركيا للتأكد من ذلك. لا يتم نقل الأسلحة بواسطة السفن التي ستبحر إلَّى مدينة أوديسا لشحن الحبوب. .

ذكرت هِيْئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن صفقة تصدير الحبوب ستكون مصدر ارتياح كبير للقرن الأفريقي.

وتواجه المنطقة حاليا نقصا خطيرا فِيْ الغذاء بسبب الجفاف الذي تفاقم بسبب وباء كورونا وانتشار الجراد النادر والحرب فِيْ أوكرانيا.

وقالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الصفقة “جزء مهم للغاية” فِيْ حل أزمة المنطقة.

استأنفت روسيا ضخ الغاز إلَّى أوروبا عبر أكبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، فِيْ ظل تحذيرات من أنه قد يحد من الإمدادات أو يوقفها تمامًا.

يشار إلَّى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير فِيْ العالم منذ العملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا، إحدى أكبر مصدري الحبوب، وقد أثرت هذه الأزمة بشكل خاص على الدول الأكثر فقراً.

قبل الحرب، أرسلت أوكرانيا أكثر من 50 فِيْ المائة من صادراتها عبر أكبر ميناء لها على البحر الأسود فِيْ أوديسا، لكن منذ اندلاع الحرب الروسية عليها فِيْ نهاية فبراير، توقفت رافعات التنزيل فِيْ الميناء.