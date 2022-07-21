ممر الحبوب فِيْ البحر الأسود.. رسالة طمأنة من أوكرانيا قبل توقيع الاتفاق

لم يتبق أمام العالم سوى أيام قليلة على توقيع اتفاقية ممر الحبوب فِيْ البحر الأسود، كجزء من خطة تقودها الأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي تعاني من ضائقة الحرب.

أعلن النائب الأوكراني رستم عميروف، الخميس، أن صادرات الحبوب المعلقة فِيْ أوكرانيا بسبب الحرب الروسية ستستأنف من 3 موانئ على البحر الأسود إذا تم التوصل إلَّى اتفاق بين كييف وموسكو.

أجرت روسيا وأوكرانيا محادثات بوساطة من تركيا والأمم المتحدة حول هذا الموضوع الحاسم للأمن الغذائي العالمي فِيْ الأيام الأخيرة، فِيْ حين أن أسعار المواد الغذائية آخذة فِيْ الارتفاع.

وقال أوميروف عضو الوفد الأوكراني للصحفِيْين “الصادرات ستتم من 3 موانئ أوديسا وبيفديني وتشورنومورسك. نأمل أن نتمكن فِيْ المستقبل من توسيع” الشحنات إلَّى أماكن أخرى.

وقال إن مجموعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة ومقرها اسطنبول ستكفل أمن القوافل ولن يُسمح للسفن الروسية بدخول المياه الأوكرانية فِيْ حالة التوصل إلَّى اتفاق.

وقال “نحن لا نثق بهم حتى لو وقعوا اتفاقية مع الامم المتحدة”.

حوالي 25 مليون طن من الحبوب عالقة فِيْ الموانئ الأوكرانية، مهددة من قبل الأسطول الروسي والألغام البحرية التي زرعتها كييف لمنع هجوم بحري من قبل موسكو.

وقالت أنقرة يوم الخميس إنها تأمل فِيْ التوصل إلَّى اتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية “فِيْ الأيام المقبلة” إذا لبى الغرب مطالب روسيا برفع بعض القيود على صادراتها من الحبوب.

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، أوكرانيا بعرقلة المحادثات.

تدخل أزمة استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مرحلة مهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية محتملة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب نص وزعته الرئاسة التركية، الأربعاء، إنه يريد كتابة نص اتفاق محتمل لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، فِيْ إطار خطة تقودها الأمم المتحدة.، هذا الأسبوع بعد التوصل إلَّى اتفاق عام الأسبوع الماضي.

وقال أردوغان للصحافِيْين فِيْ رحلة العودة من طهران، حيث التقى به “تم التوصل إلَّى اتفاق خلال المحادثات التي جرت فِيْ اسطنبول الأسبوع الماضي على الخطوط العريضة للعملية بموجب خطة الأمم المتحدة. والآن نريد ربط هذا الاتفاق بوثيقة مكتوبة”. نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أردوغان “نأمل أن يبدأ تنفِيْذ الخطة فِيْ الأيام المقبلة”.

وقال أيضًا إن تركيا وروسيا، الجارتين البحريتين فِيْ البحر الأسود، ستواصلان تضامنهما بشأن الغاز الطبيعي ومحطة أكويو للطاقة النووية، مضيفًا أنه ناقش أيضًا شراء طائرات برمائية من روسيا مع بوتين.

أوكرانيا وروسيا من أهم موردي القمح فِيْ العالم. تعد روسيا أيضًا مُصدرًا رئيسيًا للأسمدة وأوكرانيا منتج مهم للذرة وزيت عباد الشمس، لذا فإن التوصل إلَّى اتفاق لإنهاء حظر التصدير أمر حيوي للأمن الغذائي، خاصة بين البلدان النامية، ولاستقرار السوق.

وتتهم أوكرانيا والغرب روسيا بتفاقم أزمة الغذاء العالمية من خلال تعقيد محاولات إمداد الدول الفقيرة بالحبوب وزيادة التضخم.

لكن موسكو تلقي باللوم على أوكرانيا فِيْ ذلك، متهمة إياها برفض إزالة الألغام التي نشرتها حول سواحلها لحماية نفسها من هجوم روسيا الذي يشكل تهديدا لعمليات الشحن.

كَمْا انتقدت روسيا الغرب لفرضه عقوبات على مجموعة من القطاعات التي تجعل من الصعب على روسيا تمويل وتأمين خدمات الشحن الخاصة بها.

استمرت روسيا فِيْ تصدير الحبوب منذ بدء الحرب فِيْ 24 فبراير، لكن هناك نقصًا فِيْ السفن الكبيرة حيث يخشى العديد من المالكين إرسالها إلَّى المنطقة، فِيْ حين ارتفعت أيضًا تكلفة الشحن والتأمين بشكل حاد.

يجب أن يحدد أي اتفاق إطار عمل لمراحل أساسية مختلفة أولاً، سيكون إزالة الألغام من قبل “الأوكرانيين و / أو الأمم المتحدة”، ثم “تنزيل السفن، والذي يمكن القيام به تحت غطاء الأمم المتحدة”، و أخيرًا “تفتيش الشحنات” ومرافقة السفن، التي تطلبها روسيا، تريد أن تكون قادرة على التحقق من أن هذه التجارة لا تحتوي على أسلحة، بحسب إدوارد دو سان دوني، الوسيط فِيْ بلانتورو وشركاه، بحسب وكالة فرانس برس.