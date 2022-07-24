ممر شرفي للشناوي في مباراة الأهلي والجونة ..شاهد

أقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيرهم الجونة، قاعة تكريم للحارس الأحمر محمد الشناوي، لحصوله على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

ويواجه الأهلي الجونة، في اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

فاز الشناوي بجائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة لعام 2022، بعد اختياره خلال حفل توزيع جوائز CAF الذي أقيم الخميس الماضي في المغرب.

وتفوق الشناوي على عليو ديانج وأشرف داري من الوداد البيضاوي.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الجونة على النحو التالي

حارس المرمى محمد الشناوي

الدفاع كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – ياسر ابراهيم – علي معلول

لاعب وسط رامي ربيع – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم محمد مجدي عفشة – احمد عبد القادر – حسام حسن.

هو على مقاعد البدلاء

محمود متولي، وليد سليمان، أيمن أشرف، علي لطفي، صلاح محسن، محمود وحيد، لويس ميشيسوني، محمد هاني، ومحمد فخري.

وكان الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي قد خسر أمام نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، قبل أيام قليلة، في نهائي كأس مصر.