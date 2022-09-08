مميزات برنامج octopus،يعتبر هذا البرنامج أداة فريدة من نوعها لألعاب Android، حيث توفر لك استعمال لوحة مفاتيح واداة تحكم للعب أي لعبة تقريبًا، بالمقارنة مع المستخدمين الذين يستعملون أدوات السيطرة باللمس، قد تحصل على خاصية كبيرة عند استعماله في حين أننا قد نكون سعداء جميعًا بمجموعة كبيرة من التطبيقات بعد تحميلها على هواتفنا المحمولة.

عن البرنامج أخطبوط 2022

اقامة برنامج الأخطبوط أداة رائعة لألعاب Android، فهِيْ تتيح لك استخدام لوحة مفاتيح ووحدة تحكَمْ للعب أي لعبة تقريبًا، مقارنة باللاعبين الذين يستخدمون أجهزة التحكَمْ باللمس، يمكنك الحصول على ميزة كبيرة باستخدامها.

بينما يمكننا جميعًا الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الألعاب بعد تنزيلها على أجهزتنا المحمولة، فهناك أوقات يمكننا فِيْها جميعًا الاستفادة من القليل من المساعدة من أصدقائنا، ولكن مع هذا التطبيق، يمكنك استخدام أي عدد من المكونات الإضافِيْة، من ماوس لاسلكي إلى عصا التحكَمْ – مع أجهزتنا المحمولة لتعزيز تجربة الألعاب لدينا ؛ إنه وسيط بين اللاعبين الذين تمثلهم أنت وأصدقاؤك والأجهزة الموجودة تحت تصرفك، مثل هاتفك الذكي ولوحة مفاتيح الكَمْبيوتر أو وحدة التحكَمْ، للسماح لك بممارسة الألعاب على هاتفك الذكي.

ميزات البرنامج أخطبوط ل حريق إعلامي

يتمتع البرنامج أيضًا بالمزايا التالية

البرنامج بديهِيْ وسريع وجميل فِيْ بساطته.

يمكنك تحسين تجربة اللعب الخاصة بك بمساعدة دعم البرامج لأجهزة الإدخال الخارجية، بما فِيْ ذلك لوحات المفاتيح والماوس وأجهزة التحكَمْ فِيْ الألعاب.

يمكنك تغيير تخطيط لوحة المفاتيح، وتغيير خريطة المفاتيح، وحتى إخفاء موقع GPS الخاص بك باستخدام الإمكانات المختلفة لهذا التطبيق.

خيار مناسب للألعاب المليئة بالحركة.

هذا البرنامج ليس لديه مشكلة فِيْ الاتصال.

تطبيق قرصنة يدعم تقنية البلوتوث.

يعد الاتصال بشبكة لاسلكية واستخدام الإعدادات الصحيحة للأجهزة الطرفِيْة أمرًا سهلاً باستخدام هذا البرنامج.

ساعد المستخدمين على توصيل وحدات تحكَمْ PlayStation 4 الخاصة بهم.

يمكن لعب أكثر من ثلاثين لعبة فِيْ وقت واحد، وتجنب الشعور بالملل.

يعمل البرنامج مع منصات أبل وجوجل.

تعمل خيارات تخصيص التطبيق الشاملة وإمكانيات تعيين لوحة المفاتيح الثرية على توسيع الطرق التي يمكن للاعبين من خلالها لعب ألقابهم المفضلة.

يحتوي على العديد من الاختصارات وإعدادات التخصيص فِيْ اللعبة التي تسهل اللعب.

لا توجد إعلانات مشتتة للانتباه داخل البرنامج.

تنزيل برنامج أخطبوط الاصدار الاخير

ليتم توجيهك إلى صفحة التنزيل، تحتاج إلى الضغط على زر التنزيل. سيتم تنزيل ملف apk خلال دقائق، لذلك سيتم تنزيله على الهاتف. لتثبيت التطبيقات المعدلة، تحتاج إلى تمكين مصادر غير معروفة عن طريق فتح الإعدادات والنقر فوق تمكين مصادر غير معروفة. انتقل إلى مدير الملفات وحدد apk. لتثبيته، تحتاج إلى النقر فوق ملف APK Smart Octopus MOD.

مواصفات البرنامج أخطبوط اخر تحديث

كَمْا تساءل البعض عن مواصفات البرنامج وهِيْ كالتالي

اسم أخطبوط

أخطبوط التحديث 28 أكتوبر 2022.

الإصدار الحالي 2022.

التصنيف التطبيقات

الإصدار 6.1.4.1

ميزات التعديل الإصدار المحترف.

التنزيل من Google Play.

برنامج الأخطبوط يتيح لك الحصول على أفضل تجربة لعب ممكنة، ويسهل إجراء الاتصالات الضرورية، ببساطة عن طريق توصيل هاتفك بأجهزة أخرى.

استطاع octopus pro مهكر apk الحصول على مجموعة كبيرة من المستخدمين من مختلف دول العالم ، حيث حصل التطبيق على عدد تنزيلات جد واسعة وضخمة في سوق جوجل بلاي Google Play وصل إلى ستين مليون تحميل في وقت قصير جدا ، تم تطوير البرنامج النسخة المهكرة من خلال المؤسسة الاسطور في هذا المجال Octopus Gaming Studio.