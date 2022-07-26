مميزات محرك سيارة 2023 Toyota Fortuner وسعر تويوتا فورتشنر 2023 فِيْ السَعُودِيْة

مواصفات محرك تويوتا فورتشنر 2023تقوم شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات بإعداد مجموعة واسعة من الموديلات الجديدة لسوق جنوب آسيا. ستقدم الشركة سيارة Innova HyCross الجديدة، وهِيْ سيارة SUV جديدة متوسطة الحجم والجيل القادم من Fortuner SUV. ذكر تقرير إعلامي جديد أنه سيتم إطلاق تويوتا فورتشنر الجديدة فِيْ تايلاند فِيْ عام 2023.

مواصفات محرك تويوتا فورتشنر 2023

مهما كان الغرض، سواء كان ذلك فِيْ الجولات أو القطر أو الرحَلْات، فإن الأداء المذهل لسيارة Fortuner يمكن أن يفعل ذلك بالتأكيد. مدعوم بمحركين قويين وموثوقين، بما فِيْ ذلك الاختيار بين محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر أو محرك V6 رباعي الدفع سعة 4.0 لتر، يوفر قوة تبلغ 234 حصانًا و 376 نيوتن متر، وتقترن تويوتا فورتشنر بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات مع تغيير كامل للجزء زمن. الدفع بالعجلات للتشغيل أو الإيقاف بناءً على احتياجاتك. اختر مغامرتك مع خزان سعة 80 لترًا تم تكوينه لركوب طويل لا يمكن إيقافه، بالإضافة إلى أقصى عزم دوران وقوة تمنحك المرونة للتكيف مع أي سطح طريق. Fortuner باختصار، كل القوة فِيْ متناول يدك مع مثبت السرعة الذكي الجاهز للقيادة.

أقوى ميزات تصميم تويوتا فورتشنر لعام 2023

يرحب الجمال العملي لـ Toyota Fortuner 7 seater بما يصل إلى سبعة أشخاص على متنها، وتهِيْمن عليها مقاعد جلدية مريحة ومساحة فسيحة للأرجل، مما يجعل كل مغامرة تجربة مريحة وترحيبية.

صندوق قفازات التبريد العلوي تويوتا فورتشنر مزودة بصندوق قفازات تبريد علوي لتبريد مشروباتك المفضلة أثناء التنقل

بدء ودخول ذكي ابدأ محرك Fortuner الخاص بك على الفور بضغطة زر واحدة بفضل نظام Push Start الذكي واستمتع برحَلْتك حتى مع وجود المفتاح فِيْ جيبك باستخدام وظيفة Smart Entry

كاميرا الرؤية الخلفِيْة وأجهزة الاستشعار لركن السيارة تأتي تويوتا فورتشنر بكاميرا للرؤية الخلفِيْة تمنحك زاوية رؤية واسعة جدًا، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفِيْة تتيح لك التنقل فِيْ الفضاء.

تكييف هُواء أوتوماتيكي ذو فتحات تهُوية خلفِيْة – مصمم لتوفِيْر أعلى مستويات الراحة بغض النظر عن البيئة، تم تجهِيْز Toyota Fortuner بتكنولوجيا تكييف الهُواء الأوتوماتيكية ذات المستوى العالمي مع فتحات تهُوية خلفِيْة، مما يضمن توزيع الهُواء بشكل متساوٍ لجميع الركاب وركاب السيارة.

مساحة كبيرة للأمتعة تتمتع فورتشنر بمساحة كبيرة فِيْ صندوق الأمتعة وتتيح لك طي مقاعد الصف الثالث بسهُولة لتوفِيْر مساحة كبيرة لأي نوع من البضائع أو الأمتعة.

سعر تويوتا فورتونر 2023 فِيْ السَعُودِيْة