مميزات نظام مصروف لطلاب المدارس الخاصة السعودية 1444 ، ضمن الإجراءات ومواكبة التطورات لدى وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية أعلنت الشركة المعروفة Titco عن منح النظام والذي يعمل كحساب مسئول عن كل ما يقوم الطالب بفعله من الشراء وضبط الحضور والانصراف من وإلى المدرسة وغيرها الكثير، وبالتالي سنتعرف على احد الأنظمة الجديدة في المملكة والذي يتعلق بطلاب المدارس ، تابعوا معنا .

نظام الرسوم لطلبة المدارس الخاصة

هو أحد الأنظمة المعتمدة حديثًا التي أطلقتها شركة تطوير تكنولوجيا التعليم “TITCO”، ليكون بمثابة تطبيق ومنصة مرتبطة بشكل مباشر بالطلاب والطالبات من خلال سوار إلكتروني، لتسهيل إجراءات الشراء وآليات الدفع. وكذلك العمل على تعديل إجراءات الرحلة ذهابًا وإيابًا للطلاب / الطالبات من وإلى المدرسة، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع أولياء الأمور.

مميزات نظام المصروفات لطلبة المدارس السعودية الخاصة 1444

مزايا نظام المصروفات لطلبة المدارس السعودية الخاصة للعام 1444 هـ كالتالي

يستهدف البرنامج 84000 طالب هذا العام.

يساهم في ربط المدرسة بالطالب من خلال حسابين “حساب المدرسة وحساب الكانتين” على الموقع.

إظهار جميع المعلومات المتعلقة بالطلاب، بما في ذلك أسمائهم وأرقام الهوية الوطنية والمدرسة.

إظهار الرصيد المالي لكل طالب.

تحديد رقم البوابة التي دخل منها الطالب.

القدرة على التواصل مع ولي الأمر مباشرة من خلال لوحة الاتصال التي توفر القدرة على تنبيه ولي الأمر بآخر التطورات في المدرسة عن طريق إرسال الإخطارات.

إضافة روابط مهمة مثل “التقويم المدرسي وحجوزات المواعيد والسياسات والتواصل مع المدرسة”

تتيح لوحة التحكم في نظام الحافلات عرض معلومات الطالب على الحافلة وخط سيره من المدرسة إلى المنزل والعودة وكذلك أسماء المشرفين ووقت المغادرة والعودة.

يوفر ميزة لوحة التحكم للأوصياء المعتمدين، حيث تتم الموافقة على وصي معين أو العديد من الأوصياء في جميع أنحاء المدرسة، مما يسمح لهم باستقبال الطالب ومطالبتهم بالمغادرة مبكرًا. توفر هذه اللوحة أيضًا تفاصيل استلام ولي الأمر المعتمد للطالب.

توفر لوحة التحكم في الفواتير جميع الفواتير والتحويلات وطلبات الدفع.

تطبيقات نظام المصروفات لطلبة المدارس السعودية الخاصة 1444

يشتمل نظام مصروفات الطالب في المدارس الخاصة بالمملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ على أربعة (4) تطبيقات رئيسية، ومن خصائصها ما يلي

تطبيق Guardian

يتيح هذا التطبيق لأولياء الأمور إعادة شحن رصيد الطالب من خلال التأشيرة أو “الدفع النقدي”، حيث يوفر عددًا من المزايا، والتي تشمل ما يلي

تحديد نوع الأطعمة التي تسبب الحساسية لكل طالب.

حدد حد إنفاق يومي أو أسبوعي أو شهري لكل طالب.

اعتماد الأنشطة المختلفة ودفع رسومها إلكترونياً.

جدولة وجبات الطالب للشهر التالي حسب النظام الغذائي الذي يتبعه.

تمكين ولي الأمر من الاطلاع على آخر التطورات في المدرسة.

التطبيق مقصف

يوفر تطبيق الكانتين الفرصة للشراء باستخدام “سوار”، عن طريق مسحه ضوئيًا على الهاتف المحمول للموظف المسؤول في المقصف. كما يسمح بتوصيل الطعام المخصص للطالب في صناديق خاصة بالمقصف.

تطبيق الحضور

تطبيق “الحدور” هو أحد التطبيقات المتوفرة ضمن نظام المصروفات والذي يسمح بمعرفة وتحديد موقع الطالب باستخدام آلية مسح السوار عند الدخول والخروج على المستشعر المتوفر عند البوابة. يوفر التطبيق إمكانية الخروج المبكر بعد موافقة الوصي المفوض، ولكن يجب مسح بطاقة الوصي ضوئيًا حتى يتم منح الجهاز إذنًا بالخروج.

تطبيق الحافلة

يسمح تطبيق الحافلة للمشرف بتأكيد صعود الطلاب إلى الحافلة المدرسية، وإرسال إشعارات يومية إلى أولياء الأمور بأن الحافلة تقترب من المنزل، ويتم إخطار ولي الأمر عند نزولهم من الحافلة ووصولهم إلى منزلهم. هذا بالإضافة إلى إمكانية معرفة ما إذا كان الطالب لن يستقل الحافلة إذا غادر مبكرًا.

مميزات نظام مصروف لطلاب المدارس الخاصة السعودية 1444 ، عملت على اطلاقه الفرقة المختصة بتطوير تكنلوجيا التعليم في المملكة السعودية ، ويهدف الى التسهيل على طلاب من عملية الشراء ، وأوضحنا لكم تطبيقات نظام المصروفات لطلبة المدارس السعودية الخاصة 1444 .