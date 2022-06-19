مميزات هاتف iphone 14 pro max أهم مواصفات إصدار 2022 وسعر ايفون 14 برو ماكس المتوقع في الأسواق العالمية

مميزات iphone 14 pro max ستطلق آبل أحدث سلسلة هواتفها التي تحتوي على موديلات مختلفة وهي iPhone 14 و iPhone 14 Pro Max ولكل منها مواصفاتها ومميزاتها الخاصة ، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم تلك الميزات والمواصفات في هاتف iPhone 14 pro max.

مميزات iphone 14 pro max

ومن أهم الميزات التي وضعتها شركة آبل في هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد:

شاشة OLED رائعة.

كاميرات قوية من كلا الطرفين.

دعم IP68 الشحن اللاسلكي السريع ، الغبار.

احترس من عدم وجود راديو FM أو مستشعر بصمات الأصابع أو تخزين غير قابل للتوسيع.

يعد iPhone 14 Pro Max أحدث إضافة إلى السلسلة بأكملها ، مما يتيح الوصول إلى مرئيات سلسة وتخزين داخلي رائع ولقطات مفصلة. ومع ذلك ، فإن المتغير المعين يخلو من مستشعر بصمات الأصابع وراديو FM.

مزيج من القوة والسرعة والفن.

مواصفات وميزات iPhone 14 pro max

الشاشة والكاميرا: يتميز Apple iPhone 14 Pro Max بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بكثافة بكسلات 457 بكسل لكل بوصة ودقة شاشة 1284 × 2778 بكسل. تحصل الشاشة الأمامية للجهاز على نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5: 9 ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز.

يوجد إعداد ثلاثي للكاميرا على الجانب الخلفي من Apple iPhone 14 Pro Max. يشتمل على كاميرا أساسية بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة f / 1.6 وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f / 2.4 ، بالإضافة إلى كاميرا Telephoto Shooter أخرى بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f / 2.2. يلتقط إعداد الكاميرا بالكامل صورًا غير واضحة ومستقرة مع وظائف مدمجة مثل تقنية OIS والتركيز التلقائي للكشف عن الطور. يحصل الهاتف الذكي على كاميرا سيلفي 12 ميجابيكسل f / 2.2 على جانبه الأمامي مع Retina Flash.

الأسعار المتوقعة لهاتف آيفون 14 برو ماكس

نسخة 256 جيجا بايت من iPhone 14 Pro Max ستدخل السوق السعودي بسعر 5150 ريال سعودي. سعر آيفون 14 برو ماكس في السوق المصري 23500 ألف جنيه لنسخة 256 جيجا. سعر الهاتف في الأسواق العالمية لنسخة 256 جيجا سيكون 1100 دولار.

وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا ​​فيه أهم مواصفات ومميزات هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد ، نتمنى أن نكون قد ساعدناك.