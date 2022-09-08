مميزات وعيوب ايفون ١٤ اخر اصدار، أصدرت شركة أبل الفترة الأخيرة جهازها الجديد آيفون 14 اخر اصدار والذي يحمل الكثير من المميزات الخرافية العالية، والتي جعلت الكثير من الأشخاص ينتظر على أحمر من الجمر المواصفات التي يتمتع بها جوال ايفون 14، كما ويتمتع الجهاز بألوانه الزاهية والجذابة، ورغم مواصفات ايفون ١٤ اخر الا أنه يوجد بعض العيوب التي لا تذكر، مما زادت إهتمام الكثير للتعرف على مميزات وعيوب ايفون ١٤ اخر اصدار.

مواصفات ايفون ١٤ اخر اصدار

أعلنت شركة أبل في السابع من سبتمبر عن مواصفات ايفون ١٤ اخر اصدار، من خلال مؤتمر خاص بهم في كاليفورنيا بالإمارات، حيث يعتمد جهاز iPhone 14 بالمواصفات العالمية، وبنفس التصميم والمعالج الجيل السابق، حيث يأتي بمواصفات كبيرة، ومن أبرز مواصفات ايفون ١٤ اخر اصدار:

يحمل iPhone 14 شاشة قياسها 6.1 بوصة

يعمل ايفون 14 بنفس معالج ايفون 13 للعام الماضي

يأتي بخمسة ألوان متنوعة تشمل الأحمر والأبيض والأسود والبنفسجي والأزرق.

يدعم مقاومة الماء والغبار

توفر بطارية ايفون 14 للمستخدم ما يصل إلى 20 ساعة من الاستخدام

كاميرا أمامية أفضل تدعم ميزة التركيز التلقائي للمرة الأولى، بدقة 12 ميجابكسل

يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يدعم الشواحن التقليدية Qi wireless بقدرة 7.5 واط وشواحن MagSafe

منفذ Lightning

iOS 16

مميزات ايفون ١٤

يأتي ايفون 14 بالكثير من المواصفات الكبيرة مقارنة بالأجيال السابقة، ومن أبرز مميزات ايفون ١٤ الإصدار الأخير

يأتي iPhone 14 بكاميرا رئيسية محسنة بدقة 12 ميجابكسل بمستشعر أكبر وفتحة عدسة أوسع F1.5، مع دعم ميزة التثبيت البصري OIS.

تغييرات كبيرة على شاشة القفل Screen Lock

فلاش أكثر سطوعا للكاميرا الخلفية

عيوب ايفون ١٤ اخر اصدار

لا يوجد أي جوال الا ويكون له بعض العيوب التي يجب تفاديها في الأجيال القادمة، ومن أبرز عيوب ايفون ١٤ اخر اصدار والتي تم الإعلان عنها من قبل الكثير من الأشخاص والتي يجب تفاديها في المرات القادمة:

الجهاز لا يدعم بصمة وجه

مساحة البطارية ليست عالية فقط 4500 ملي امبير

شاحن ايفون ١٤ ليس سريع

يأتي ايفون ١٤ بالكثير من المواصفات العالية، والمميزات الراقية بالمقارنة مع الإصدارات السابقة، ورغم مميزاته الخراقة الإ أنه يحتوي على بعض العيوب ومن أبرزها الجهاز لا يدعم بصمة وجه