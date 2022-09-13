مميزات iOS 16 آي أو إس 16 الجديدة لايفون وموعد توفر التحديث ،اعلنت شركه ابل الامريكيه بشكل رسمي عن المميزات الخاصه بنظام التشغيل بهواتف الايفون وهو iso16 بس على الساعه العاشره وهو نظام جديد لمستخدميها هواتف ايفون سوف يتم العمل به خلال العام الجاري 2022، وقالت شركه ابل في مؤتمر ابل السنوي للمطورين ان مميزات نظام التشغيل الجديد اس 16 تشمل تحديثات شامله لشاشه القفل وتغيير تجربه المستخدم ومميزات مشاركه المحتوى والتواصل الذكيه وتحسينات على نظام الرسائل والبريد.

ما هي مميزات iOS 16 المستخدمين آيفون

وضعت شركة آبل مجموعة من المميزات في نظام التشغيل أس 16 الجديد وكان من أبرز المميزات:

تجربة الشاشة الخاصة بالقفل في نظام التشغيل الجديد وهذه تجربة جديده كليه من شاشه القفل يعمل المستخدم على تخصيص شاشة الظفر والتحكم في لون خط الشاشة ويمكنه التحكم في التالي:

تخصيص الشاشة وفقا لما يتناسب لكل مستخدم. إضافة widgets وهو يتيح الى معاينة المعلومات دون الحاجه لفتح الهاتف. النظام الجديد يتعامل مع شاشة القفل كطبقات متعددة. إنشاء شاشات قفل متعددة.

عرض التنبيهات بشكل مباشر على شاشه القفل. الأنشطة المباشره وهي live actually وهذه الميزه تتيح البقاء على الاطلاع بالاخداث المباشرة. معرض لخلفيات الشاشه. تعزيز منزل التركيز الفوكس وربطها في شاشة القفل. ميزه البوم مشتركه لمشاركة الصور يستطيع مستخدم أجهزة آيفون من خلال نظام التشغيل الجديد اس 16 إنشاء البوم مشترك لمشاركه الصور من غير تطبيق جوجل ويمكن مشاركه الصور من قبل العائلة والأصدقاء او الزملاء حتى يتسع الى سته اشخاص ويمكن اختيار التاريخ والمشاركة صوره تلقائيا مع امكانيه اختيار الصور الموجوده في الهاتف.

مميزات جديدة لتطبيق الرسائل في آي أو أس 16

حصل تطبيق الرسائل لنظام التشغيل الجديد إس 16 مميزات جديده ومنها:

تعديل الرسائل عند إرسالها لفتره 15 دقيقه.

التراجع عن ارسال الرسائل.

تحديد الرساله غير مقروءة.

مشاهده المحتوى الاستماع إلى الموسيقى مع الاصدقاء عبر تطبيق الرسائل مباشره.

مشاركة الملاحظات والعروض.

موعد إطلاق تحديث iOS 16 للآيفون

سوف يتوفر التحديث الجديد إس 16 فهو متوفر الآن للمطورين في الاختبار تطبيقاتهم التعرف على مميزات الجديده وقالت شركة ابل إن الإصدار الجديد سوف يتوفر في شهر يوليو لعام 2022 لكافه الهواتف الخاصة بشركة آبل.

أطلقت شركة أبل الأمريكية نظام التشغيل الجديد اي اس او وهو نظام أكثر امانا يساعد على المحافظة وعدم الاختراق من الهجمات، والنظام الجديد هو متاح الى سلسلة هواتف آيفون 13 وآيفون 11 وآيفون 8.