عادت مناجم الذهب والفضة فِيْ قاع جبل بجزيرة سادو اليابانية لتشكل مصدر خلاف جديد بين اليابان وكوريا الجنوبية.

تمتد شبكة من مناجم الفضة والذهب التي يعود تاريخها إلَّى قرون، أسفل جبل فِيْ جزيرة سادو اليابانية.

يُعتقد أن بعض مناجم الذهب والفضة فِيْ سادو قبالة الساحل الغربي لليابان كانت تعمل فِيْ بداية القرن الثاني عشر وظلت تعمل حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وتقول اليابان إن هذه المناجم تستحق أن تُدرج فِيْ قائمة التراث العالمي لليونسكو بسبب تاريخها الطويل وتقنيات التعدين الحرفِيْ المستخدمة فِيْ الجزيرة أثناء تشغيل المناجم الأوروبية.

وهكذا، قدمت طوكيو طلبًا فِيْ هذا الإطار للاعتراف من قبل اليونسكو بثلاثة مواقع، منجم نيشيميكاوا للذهب، ومنجم تسوروشي للفضة، ومنجم أيكاوا للذهب والفضة، خلال الفترة ما بين 1603 و 1867، عَنّْدما تم إجراء الحفريات يدويًا.

لكن فِيْ سيول، ينصب التركيز على ما لم يرد ذكره فِيْ الطلب تجنيد العمال الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية، عَنّْدما احتلت اليابان شبه الجزيرة الكورية.

وضع هؤلاء العمال محل خلاف، حيث أكد البعض أن معظمهم وقعوا عقودًا على أساس طوعي.

وقال كويشيرو ماتسورا، المدير العام السابق لليونسكو الذي يدعم ترشيح مناجم سادو “كانت ظروف العمل قاسية للغاية، لكن الأجر كان مرتفعًا للغاية، ولهذا السبب سعى الكثير من الناس، بمن فِيْهم العديد من اليابانيين، إلَّى هذه الوظيفة”.

“التمييز كان حاضرا”

لكن آخرين يؤكدون أيضًا أن ظروف العمل ترقى إلَّى مستوى العمل الجبري، وأن العمال الكوريين كانوا يواجهُون ظروفًا أقسى بكثير من العمال اليابانيين.

قال تويومي أسانو، أستاذ التاريخ السياسي الياباني فِيْ جامعة واسيدا فِيْ طوكيو «كان التمييز موجودًا.

وأضاف الباحث أن ظروف العمل للكوريين كانت “سيئة للغاية” و “تم تكليفهم بأخطر المهام”.

الاختلافات التاريخية

أدت الخلافات التاريخية التي تعود إلَّى استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945) إلَّى تسميم العلاقات لسنوات بين طوكيو وسيول، مما أدى إلَّى إنشاء مجموعة عمل تهدف إلَّى إحباط محاولة إدراج مناجم سادو على قائمة اليونسكو.

توجد اختلافات مماثلة بين البلدين المجاورين فِيْما يتعلق بمواقع ثورة ميجي الصناعية فِيْ اليابان (1868-1912)، والتي تم تصنيفها على أنها تراث عالمي منذ عام 2015.

فِيْ العام الماضي، دعت اليونسكو اليابان إلَّى اتخاذ خطوات لتوعية الزوار بأن “عددًا كبيرًا من الكوريين وغيرهم من الأشخاص قد تم جلبهم ضد إرادتهم وإجبارهم على العمل فِيْ ظروف قاسية” فِيْ هذه المواقع.

وقال ماتسورا إن اليابان “يجب أن تتجنب ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى” فِيْ سادو. وأضاف “نحتاج إلَّى أن نقول بطريقة أكثر واقعية وصدقًا كَيْفَ يعيش العمال الكوريون ويعملون” فِيْ هذه المناجم.

سياحة المناجم

بدأت هذه الأماكن فِيْ استقبال السياح فِيْ الستينيات، عَنّْدما بدأ نشاط التعدين فِيْ الانخفاض. فِيْ سبعينيات القرن الماضي، تم وضع روبوتات متحركة فِيْ بعض أنفاق التعدين لإعطاء فكرة عَنّْ شكل الحياة هناك.

وصرح هايديجي ياماغامي، وهُو زائر من اليابان يبلغ من العمر 79 عاما، لوكالة فرانس برس أنه كان من المفترض أن يذكر أن عمال السخرة الكوريين يعملون هناك. وقال “لم يكن لدي أي فكرة عَنّْ ذلك. اعتقدت أن اليابانيين هم من قاموا بكل العمل الشاق”.

نادرًا ما تذكر الرسوم التوضيحية للموقع هذا، فِيْ حين تم أيضًا ذكر الجوانب المظلمة الأخرى لمواقع فترة إيدو عَنّْدما كان عمال المناجم فقراء أو بلا مأوى تم أسرهم وإجبارهم على العمل القسري، وعمالة الأطفال.

كان البروفِيْسور تويومي أسانو يأمل أنه فِيْ حالة إضافة الموقع إلَّى قائمة التراث العالمي، فإن اليونسكو ستؤكد التاريخ الكامل لمناجم سادو وألا تكون ذاكرة انتقائية.

وأضاف أسانو أن اليابان “يجب ألا تخاف” من الاعتراف بجزء من تاريخها لأن “كل أمة لها جوانب مظلمة فِيْ تاريخها. ولا وجود لمن ليس لديهم جوانب مظلمة”.