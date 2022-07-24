مناشدات لإنقاذ المخرج علي عبد الخالق بعد معاناته من السرطان

أثار المخرج المصري، علي عبد الخالق، تعاطفًا كبيرًا بين الجمهُور خلال الساعات الماضية، بعد أن كشف أنه يعاني من مرض السرطان، وتلقى العلاج منه منذ عامين، حتى خلص إلَّى عدم قدرته على تغطية النفقات. من معاملته، الأمر الذي استدعى تدخل الدولة لتأمين علاجه، وناشد رئيس الجمهُورية أن يعالجه على حساب القوات المسلحة.

قبل ساعات، كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، فِيْ برنامج “الحكاية”، أن وزارة الصحة المصرية، عبر المتحدث الرسمي باسمها الدكتور حسام عبد الغفار، اتصلت بعلي عبد الخالق استعدادًا لتلقي العلاج، الأمر الذي دفع البعض إلَّى الاتصال به. وأشاد بهذا القرار، خاصة وأن المخرج المصري من أبرز المخرجين، من أبناء جيله الذين أثروا السينما المصرية بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة والأعمال الوطنية المتميزة.

وفِيْ اتصال مع حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أكد فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم” أنه لا يستطيع الكشف عَنّْ تفاصيل مريض أصبح أحد مرضى وزارة الصحة، مشيرا إلَّى أن علي عبد الخالق هُو الذي أعلن مرضه وأن الوزارة اتصلت به وهُو الأفضل لكشف تفاصيل ما سيحدث بصحته فِيْ الفترة المقبلة.

من جهته، قال الناقد الفني المصري الأمير أباظة، المسؤول عَنّْ مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط ​​، لـ “العرب اليوم”، إن علي عبد الخالق تواجد صباح الأحد فِيْ المركز الطبي الدولي وتعرض للإشعاع الكيميائي. جلسة على نفقته الخاصة دون تدخل من وزارة الصحة فِيْ الأمر، ترددت شائعات بأنه يتعين عليه، حيث كان على اتصال به، استكَمْال علاجه فِيْ المركز على نفقة الدولة، أو تحويله إلَّى جيش المعادي. المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح الأمير أباظة أن وزارة الصحة عرضت على المدير علي عبد الخالق تلقي العلاج فِيْ معهد ناصر، الأمر الذي لم يستوفِ حالته الصحية والمرضية، مضيفًا أن المدير المصري يحتاج إلَّى بروتوكول علاجي يتضمن 3 حقن، تكلفة كل منها من 80. إلَّى 100 ألف جنيه وهذا غير ممكن حتى الآن.

ولفت إلَّى أن حالة علي عبد الخالق حاليا غير مستقرة وعلاجه بين الجلسات الشعاعية والحقن باهظة الثمن، مشيرا إلَّى أن هذه القضية يجب حلها لأنه فِيْ النهاية لا يهم من تواصل مع من، ولكن الأهم هُو الإيجابي. نتيجة. بخصوص مرض علي عبد الخالق حتى عودته إلَّى المنزل وممارسة حياته بشكل سليم.

وكان أمير أباظة قد دعا مؤخرا إلَّى ضرورة الدعاء بالشفاء العاجل للمخرج علي عبد الخالق، عبر منشور على فِيْسبوك، كتب فِيْه “المخرج الكبير علي عبد الخالق الذي أمتعَنّْا بأفلامه الوطنية والاجتماعية الرائعة أنتم … يمر بأزمة صحية. اجعله جزء من صلاتك شفاء الله “وصحته .. علي عبد الخالق مدير الافلام الوطنية منها اغنية فِيْ الممر اعدام ميت وبئر خيانة يوم الكرامة. يستحق العلاج على نفقة الدولة.

وكان المخرج علي عبد الخالق، المولود عام 1944، قد قفز إلَّى عالم السينما فِيْ أوائل السبعينيات من القرن الماضي، بفِيْلم “على الممر” عام 1972، والذي صنف ضمن أفضل 100 فِيْلم فِيْ التاريخ. السينما المصرية حسب استطلاع النقاد عام 1966.

قدم عبد الخالق قرابة 50 عملاً فنياً، منها “الجري الوحوش، الجودة، العار، البيضة والحجر، 4 فِيْ مهمة رسمية، اسقلوب السمك، حقونة، اغتصاب، عتبة الستينات، الكافر”.، قسم الطلاق، الحناكيش، بونو بونو، مقابر مؤثثة للإيجار، السادة المرتشون، الحب وحده لا يكفِيْ، بنات الشيطان، الطين. “