مناشدات لعلاج رجل الأمن حسن المازني.. أصيب بمرض مفاجئ خلال موسم الحج

وتفاعل مغردون مع هاشتاغ #security_man_Hassan Al-Mazini، حيث ناشدوا معالجته بسرعة بعد إصابته بمرض مفاجئ أثناء تأدية واجبه في موسم الحج.

أصيب رجل الأمن حسن يحيى حسن المازني بمرض خلال موسم الحج وتدهورت صحته وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.

استئناف على معاملة رجل أمن مازن

وناشد المغردون وزير الداخلية بالتدخل لإجلاء رجل الأمن حسن المزيني إلى أحد المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج اللازم.

وقال أحمد المازيني تعرض أخي وابن عمي رجل الأمن حسن المازني لأزمة صحية أثناء قيامه بمهمته لخدمة الحجاج في مهمة الحج، وبسبب التشخيص الخاطئ ساءت حالته. وفقدوا كل الحواس. وهو الآن في العناية المركزة بمستشفى قوى الأمن بمكة ويحتاج إلى إجلاء عاجل إلى أي مستشفى متخصص “.

وأضاف “تأخر إحالته من قبل اللجنة الطبية بمستشفى جدة التخصصي، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية، لم يتم الاستجابة له بشكل عاجل، مما تسبب في إصابته بمرض التصلب المتعدد وفيروس في المخ أدى إلى إعاقة تامة. فقدان السمع والكلام والحركة والبصر.