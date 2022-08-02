منافسة قوية على لقب عاصمة أوروبا “الخضراء” لعام 2024

فِيْ كل عام، يعلن الاتحاد الأوروبي عَنّْ اختياره للمدن، من بين أكثر المدن خضرة فِيْ أوروبا القارية.

تعلن هذه المسابقة عَنّْ العاصمة الخضراء لأوروبا، ويتم اختيار مدينة لهذا اللقب بناءً على إنجازاتها فِيْ المشاريع الصديقة للبيئة، وأيضًا بناءً على ما تخطط له فِيْ المستقبل لتعزيز مكانتها كَمْدينة خضراء وصديقة للبيئة.

تحمل المسابقة اسم European Green Capital، ومعها منافسة أخرى هِيْ European Green Leaf، والأخيرة مخصصة للإنجازات الخضراء فِيْ مجال البيئة لأصغر المدن الأوروبية، والتي يتراوح عدد سكانها بين 20.000 و 99.000 ألف. الناس فقط.

حتى الآن، لم يتم الكشف عَنّْ المدينة التي فازت بلقب Green Capital of Europe، ولكن تم الكشف عَنّْ القائمة المختصرة التي سيتم اختيارها منها فِيْ أكتوبر عَنّْدما تم إعلان نتائج المسابقتين.

تحتدم المنافسة الآن بين مدينتين على لقب العاصمة الخضراء لأوروبا، وهما مدينة فالنسيا الإسبانية، ومدينة كالياري الإيطالية.

وفِيْما يتعلق بفالنسيا، فقد وصلت إلَّى القائمة المصغرة لهذه المنافسة لعدة عوامل، بما فِيْ ذلك استضافتها لأكبر حديقة حضرية فِيْ قارة أوروبا، حديقة توريا.

فِيْ حين أن كالياري هِيْ أحد العوامل التي رشحت كالياري لهذه المسابقة، فإن تركيزها على نشر المساحات الخضراء فِيْ جميع أنحاء أكثر من أي مدينة أوروبية أخرى فِيْ الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن المنافسة الحالية على لقب عاصمة أوروبا الخضراء هِيْ لعام 2024، وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن سابقًا عَنّْ المدينة التي تحمل هذا اللقب لعام 2023، وهِيْ مدينة تالين فِيْ إستونيا.