منافس الهلال فِيْ كأس لوسيل.. هداف الزمالك مرعب ومعجزة مصرية خالدة

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الهلال لمواجهة شرسة ضد الزمالك المصري مساء الجمعة المقبل فِيْ منافسات كأس السوبر لوسيل بالدوحة، قطر.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث فِيْ قطر، إقامة مباراة بين بطلي الدوري السعودي والمصري، على ملعب لوسيل، الذي سيستضيف نهائي مونديال 2022.

توج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفِيْن 2022-2022، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، فِيْما فاز الزمالك بالبطولة المحلية، بعد موسم هُو الأطول فِيْ الملاعب المصرية.

* نظرة على الزمالك “خصم الهلال” …

قبيل المواجهة الشرسة المتوقعة “سعودي سبورت” يستعرض مجموعة من الحقائق عَنّْ أول فريق كرة قدم من الزمالك منافس الهلال فِيْ كأس السوبر لوسيل.

القيمة السوقية 17630 مليون يورو.

مدرب الفريق جوزيفالدو فِيْريرا.

أغلى لاعب قلب الدفاع محمود الونش “2 مليون يورو”.

– أهم لاعب متوسط ​​لاعب الميدان الشاب الإمام عاشور “800 ألف يورو”.

– الهداف الجناح أحمد سيد زيزو ​​”21 هدفا”.

الزمالك تمكن من تحقيق لقب كأس مصر مع الدوري. بعد فوزه على منافسه التقليدي الأهلي من القاهرة، بهدفِيْن لواحد، فِيْ المباراة النهائية.

ووصف البعض تتويج الزمالك بـ “الثنائي المحلي” بأنه معجزة عظيمة. بسبب الأزمة الإدارية والمالية التي عانى منها النادي، بالإضافة إلَّى حرمان الفريق الأول لكرة القدم.

يضم العملاق المصري مجموعة من اللاعبين الذين سبق لهم الاحتراف فِيْ الملاعب السعودية. وعلى وجه الخصوص، محمود شكابالا الذي مثل فريق الرائد، وحارس المرمى محمد عوض الذي لعب مع الوحدة.

ويدخل الزمالك فِيْ مواجهة الزعيم الهلالي بصفقتين كبيرتين. وهما لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي والجناح السنغالي إبراهِيْما نداي.