“مناورة تكتيكية”.. الفتح يبدأ تحضيراته لمواجهة الهلال

بدأ الفريق الكروي الأول لنادي الفتح التحضير لمباراة الهلال القادمة، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

ويواجه الفتح الهلال، الأحد، فِيْ إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

بدأ مدرب الفريق الأول لنادي الفتح السيد دونيس برنامجه التحضيري لمواجهة الهلال، من خلال التدريبات التي أجراها مساء الجمعة على ملعب النادي الاحتياطي.

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بدأ التدريب بتمارين الإحماء، وبعد ذلك قام السيد دونيس بتطبيق تمارين فنية مختلفة قسم اللاعبين إلَّى مجموعات.

واختتم التدريب بمناورة تكتيكية شهدت حماسة كبيرة من جانب اللاعبين.

حضر التدريبات وأشرف عليها رئيس مجلس الإدارة المهندس سعد العفالق ونائبه عبدالرحمن الحماد والرئيس التنفِيْذي أحمد العيسى وعضو مجلس الإدارة إبراهِيْم الشهِيْل.، والدكتور عبدالرحمن بن علي الجبر.