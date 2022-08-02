مناولة 1,502,720 حاوية في ميناء الملك عبدالله

أعلن ميناء الملك عبدالله عن تفاصيل أدائه المتقدم خلال النصف الأول من عام 2022 فيما يتعلق بعمليات شحن الحاويات، حيث تم تداول 1،502،720 حاوية مكافئة بين شهري يناير ويونيو، بزيادة قدرها 6.69٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ارقام واحصائيات ميناء الملك عبد الله

يشير الإعلان عن أحدث أرقام شحن الحاويات في النصف الأول من عام 2022 إلى اتجاه تصاعدي للنمو في ميناء الملك عبد الله، الذي يعمل داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. الحاويات، لفترة زمنية قياسية، في أقل من 9 سنوات من بدء تشغيل محطة الحاويات بالميناء، فيما تأتي الزيادة الأخيرة بالميناء في النصف الأول من عام 2022 بعد زيادة استيراد وتصدير الحاويات بنسبة 31٪. خلال عام 2022. مواصلة دور الميناء في مساعدة المملكة لتكون رائدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في العالم، في ظل القدرات والعمليات التي أتاحت لنا تجاوز التحولات الصناعية المشروطة المختلفة، وذلك بفضل الدعم المقدم من قبلنا. القيادة الرشيدة بالمملكة، ومساهمات فريق العمل بالميناء، لمواصلة المسيرة (أ) يهدف الميناء إلى التميز في قطاع الخدمات اللوجستية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ميناء الحاويات الأكثر كفاءة

في العام الماضي، احتل ميناء الملك عبد الله المرتبة الأولى بين أكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم، وفقًا لمؤشر أداء ميناء الحاويات العالمي للبنك الدولي و Standard & Poor’s Global Market Intelligence، مما يشير إلى التزام الميناء بالتحسين المستمر لميناءه. التي تملكها شركة تطوير الموانئ وهي أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، ولديه بنية تحتية مترابطة للغاية وأرصفة بطول 18 مترًا، ولا يزال يمثل نقطة استراتيجية رئيسية لتحقيق طموحات المملكة لتصبح المزود الرائد للخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم، ضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات من بدء عملياتها، ومن موقعها الاستراتيجي على شواطئ الملك عبد الله الاقتصادية. المدينة، وهي واحدة من المدن المتقدمة والمثالية مع نظام وبنية تحتية تحفز الأعمال والاستثمار وتستفيد من مرافقها المتطورة وقربها من الوادي. المدينة الصناعية بالمدينة والتي جذبت العديد من الشركات اللوجستية. مشاريع بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة والمتوسطة.