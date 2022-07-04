منة شلبي تثير التساؤلات بصورتها الجديدة.. هل ارتبطت

تصدر اسم الفنانة المصرية، منة شلبي، قائمة أشهر محركات البحث “جوجل” بسبب صورة نشرتها على أحد حساباتها الشخصية.

نشرت منة شلبي على موقع إنستجرام صورة لها بإطلالة صيفِيْة خضراء، ترتدي فِيْها توب قصير أخضر بظهر مفتوح، نسقته مع بنطال جينز أزرق، فِيْما سقط شعرها على جانبي كتفها.

ووجهت الفنانة رسالة لمعجبيها أسفل الصورة “كونوا متواضعين، كونوا بسيطين، كوني على طبيعتك”.

واتخذت وضعية اليد الممدودة، حيث بدت وكأنها تمسك بيد أحدهم، مما أثار تساؤلات حول علاقتهما، وما إذا كان هذا مؤشرًا على أنها تعيش قِصَّة حب أم لا ؛ إلا أن المتابعين أكدوا أن الصورة قديمة وتنتمي لمسلسل “بلو الروح” الذي شاركت فِيْه منة بدور “روح”، حيث كتب أحدهم “صورة من المسلسل، مع ظهُور الروح، آخر ظهُور، يا مدمن، متخلف. “

وأضاف آخر “رأيت الصورة، وكانت عبارة عَنّْ مسلسل نهُوض النفوس”.

وكانت شلبي قد أعربت فِيْ وقت سابق عَنّْ غضبها من تصرف أحد المتابعين الذي قام بإنشاء حساب باسمها والتحدث معها ؛ الأمر الذي دفعها إلَّى مهاجمته وطلب منه تغيير الاسم على الحساب رافضة الاعتذار.

وعبرت الفنانة عَنّْ انزعاجها الشديد فِيْ تغريدة قالت فِيْها “مساء الخير لدي مشكلة مع هذا النوع من التغريدات. ليس لدي مشكلة فِيْ كتابة اسمك كأنك كنت أنا وأنت لست أنا. لكن لدي مشكلة كبيرة مع هذا النوع من التغريدات. تحتاج إلَّى تغيير اسمك بشكل أفضل من فضلك. “

ورغم اعتذار المتابع لما فعلته، رفضت بطلة مسلسل “بلو الروح”، الذي عُرض خلال شهر رمضان الأخير، اعتذارها وأصرت على طلبها حتى اسم فاتورتها. تم تغييرها إلَّى عشيقة منة شلبي.

تلقت منة دعمًا من متابعيها لموقفها من استخدام اسمها فِيْ حسابات غير اسمها، وفِيْ التعليقات، “لديك الفنانة المناسبة يا مون”.

وتجدر الإشارة إلَّى أن الدور الذي قدمته منة شلبي فِيْ مسلسل “بلو الروح” حقق نجاحًا ملحوظًا، وأشاد به النقاد والجمهُور على نطاق واسع، حيث أكدوا نضجها الفني من حيث التفسير والتمثيل.