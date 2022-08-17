منة شلبي تحتفل بعيد ميلاد كريم عبد العزيز الأجمل والأصدق بلا منافس

احتفلت الفنانة المصرية منة شلبي بعيد ميلاد زميلها وصديقها الممثل كريم عبد العزيز، الذي يصادف يوم 17 أغسطس الجاري، إذ ولد فِيْ مثل هذا اليوم عام 1975.

ووثقت شلبي صورة صريحة جمعتها مع عبد العزيز من إحدى المناسبات وعلقت عليها قائلة “لديه أصدقاء ولديه زملاء وهُو فِيْ العاشرة من عمره .. ولديه أجمل وأمانة وأكبر ملف تعريف ارتباط بدون منافس سعيد. سنة جديدة ام ابو علي ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ”.

وقد جمعت أعمال فنية عدة، آخرها فِيْلم “فور زيكو”، الذي صدر قبل شهُور، من إخراج بيتر ميمي، وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك فِيْ بطولته محمود حافظ ومحمد محمود ويوسف. صلاح.

كَمْا التقيا فِيْ فِيْلم “واحد من الناس” الذي صدر عام 2006، وأخرجه أحمد نادر جلال، وتجدد اللقاء بينهما مرة أخرى، من خلال فِيْلم “فِيْ محطة مصر”، تأليف بلال فضل، وإخراج. أحمد نادر جلال وحقق نجاحا كبيرا مع الجمهُور.

وقالت شلبى فِيْ إحدى تصريحاتها عَنّْ كريم عبد العزيز إنه أقرب الناس إليها، وهُو مثل شقيقيها كَمْا قالت.

ومؤخرا احتفلت الفنانة المصرية بعيد ميلادها الأربعين، الذي صادف الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضي، واستجابت للتهاني التي تلقتها من نجوم الفن والمشاهِيْر والجمهُور.

وشكرت شلبي كل من هنأها برسالة أرسلتها عبر حسابها على “إنستجرام”، كَمْا عبرت عَنّْ الوضع الذي مرت به فِيْ هذه المناسبة السعيدة قائلة “عَنّْدما أكبر فِيْ كل عام يمر، سأفعل”. لا أشعر أنني أكبر أو أسوأ، وهذا غريب لأنه عكس طبيعة المرأة … “

وأضافت النجمة المصرية “أشعر بأنني محظوظة تمامًا وأصغر سنًا بقلب وعقل أكثر حكَمْة وأقرب إلَّى ذاتي الأصلية … أنا محظوظ وممتن لوجودكَمْ جميعًا فِيْ حياتي، وأتطلع إلَّى الرد على لك. “كل واحد منهم”. وشكرا لكَمْ، وشكرا لكل من أعطاني دقيقة فِيْ يومي للكتابة أو النشر أو جعلني أشعر بالحب والحظ، وأنا ممتن جدا لوجودكَمْ جميعا فِيْ حياتي. شكرا لكَمْ جميعا … والكثير من الحب لكَمْ “.

كَمْا نشرت منة شلبي مقطع فِيْديو وثقت العديد من مشاهد الأعمال الفنية الدرامية التي شاركت فِيْها خلال مسيرتها الفنية، وكشف مقطع الفِيْديو أنها قدمت أكثر من 38 فِيْلما و 16 مسلسلًا خلال أكثر من 20 عامًا من مسيرتها الفنية.