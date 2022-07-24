منة شلبي.. علاقتها بخالد يوسف فشلت وأكثر ما يزعجها “مش هتلحقي تخلفِيْ”‎‎

احتفلت الفنانة المصرية منة شلبي بعيد ميلادها الأربعين، الذي يصادف الرابع والعشرين من يوليو، حيث ولدت فِيْ مثل هذا اليوم عام 1982.

ولدت مينا فِيْ الجيزة، لعائلة من الفنانين، والدتها هِيْ الفنانة والراقِصَّة زيزي مصطفى، ووالدها رجل الأعمال هشام شلبي، وخالتها الطبيبة بوسي شلبي. بدأت مسيرتها التمثيلية عام 2000 عَنّْدما اكتشفت وقدمتها سميحة أيوب من خلال مسلسل سلمى يا سلامة، وقبل ذلك ظهرت فِيْ البرامج التلفزيونية وفوازير للأطفال. قبل اقتحام منة شلبي مجال السينما، ظهرت لمدة 3 ثوان فقط فِيْ أحداث فِيْلم العاصفة.

لكن شهرة منة الحقيقية بدأت عَنّْدما رشحها محمود عبد العزيز لمقابلته فِيْ فِيْلم الساحر للمخرج رضوان الكاشف عام 2001.

قدمت أدواراً وشخصيات مختلفة من خلال العديد من الأفلام والدراما، ولعبت دور الحبيب بأشكال مختلفة.

لم يتزوج بعد، وقالت منة عَنّْ هذا، “جزء واحد … لا أحد يأخذ أكثر من نصيبه العادل”. وأضافت منة فِيْ تصريحات سابقة أن أكثر العبارات التي تزعجه هِيْ قول “لن تتخلف عَنّْ الركب”.

وأكد أن مصطلح سن اليأس لا معَنّْى له بالنسبة للمرأة أو الرجل، لأنه من أقسى الكلمات، وهُو غير مقتنع بفكرة وجود اسم كاباليرو أو الطفل. من الأحلام بقوله “المهم الاحترام والتقدير والحنان، والأهم الأصل واللطف”.

ارتبطت بعلاقة مع المخرج خالد يوسف بعد فِيْلم “العوجة”، لكنها لم تستمر، وطوال مشوارها الفني لم تسلم من شائعات الزواج، والأولى كانت من ثري عربي، لكن منة غادرت ونفت ذلك. شائعة.

أما الشائعة الثانية فكانت عَنّْ أحمد عز والثالثة عَنّْ إياد نصار ونفت، وقيل أيضًا إنها تزوجت من مندو العدل لكن والدتها نفت ذلك.