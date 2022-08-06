أعربت الفنانة المصرية الشابة، منة عرفة، عَنّْ سعادتها بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم فِيْ مسابقة ملكة جمال “بنت مصر” ملكة جمال إيكو وملكة جمال إيكو، والتي أقيمت مساء الجمعة فِيْ أحد المطاعم الشهِيْرة.

وقالت منة لكاميرا “العرب اليوم” إنها دعيت فِيْ عدة مناسبات للمشاركة كعضو فِيْ لجنة التحكيم فِيْ مسابقات ملكات الجمال، لكنها لم تكن محظوظة بما يكفِيْ لتكون معهم بسبب ارتباطها بأعمال مختلفة فِيْ ذلك الوقت.

وأضاف “أصررت على حضور هذه الفرصة للمشاركة فِيْ انتخاب الشخصية المناسبة التي ستكون وجه البلد، حيث أن مسابقة ملكة الجمال مهمة للغاية لأنها تساعد فِيْ الترويج للسياحة، لذلك من الضروري القيام بهذا النوع. من المسابقة. لأن جميع المشاركين وغير المشاركين لديهم معرفة وثقافة كبيرة بجميع الأحداث التي تقام حول العالم “.

وفِيْ حديثها عَنّْ جبهتها الدائمة، قالت “أحب ذلك دائمًا عَنّْدما أشعر بخيبة أمل وإحباط. منذ فترة، قمت بتغيير لون شعري لتحسين مزاجي.”

وأوضحت منة عرفة أنها ستشارك فِيْ مسابقات جمال الأطفال وهِيْ طفلة، لكن والدتها تراجعت عَنّْ تلك الفكرة ولم تمانع فِيْ المشاركة قائلة “المسابقة لها شروط ومعايير جمال لا أجدها فِيْ نفسي. لأنني أرى أن ملكة جمال مصر يجب أن تتمتع بسمات فرعونية من أجل الحصول على اللقب “.

وتابع “من وجهة نظري، فإن معايير الجمال بشكل عام لا تعتمد فقط على الشكل، ولكن أيضًا على جمال الروح والثقافة واللباقة فِيْ الكلام، وليس فقط جمال الشكل”.

وفِيْ حديثها عَنّْ اهتمامها بالموضة والموضة، أوضحت أنها تختار دائمًا ما يبدو جيدًا عليها ويتناسب مع ذوقها، وليس ما هُو متاح وسائد، وعلقت “أنا لا أتبع الاتجاه فِيْ الموضة والأزياء. غالبًا ما أرى أزياء غريبة لا تناسبني، لكنها منتشرة سواء محليًا أو عالميًا “.