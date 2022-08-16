منة عرفة بإطلالة شبيهة بـ سيلينا غوميز.. والجمهُور يتغزّل بها

فاجأت الفنانة المصرية منة عرفة متابعيها عبر “مواقع التواصل الاجتماعي” بإطلالة بدت مختلفة تمامًا عَنّْ إطلالتها السابقة بفضل مكياجها المميز. الأمر الذي جعل البعض يقارنها بالنجمة العالمية سيلينا جوميز.

ارتدت الممثلة الشابة تي شيرت جعلها تشبه الموضة “بدون أكتاف”، وهِيْ مصنوعة من قماش ناعم باللون الأخضر الليموني، وأكَمْلت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية.

منة عرفة (23 سنة)، تبنت تسريحة شعر جذابة، ومكياج مبهرج على أساس الألوان الترابية، بينما تحدد عينيها بالكحل والمسكرة السوداء، مع اتجاه الظلال الملونة على الجفون مع درجة لون عارية براقة على الشفاه.

إطلالة منة التي سلطت الضوء على جمالها، أرادت الفنانة المصرية مشاركتها مع متابعيها عبر تطبيق إنستجرام، وأرفقتها بمنشور أشارت فِيْه إلَّى أن مكياجها الرائع نفذته خبيرة التجميل نور رزق التي وصفها بـ “الموهُوبة”. “.

قالت منة فِيْ منشورها “أصدقائي يقولون إنني أشبه سيلينا جوميز، ما رأيك”

وحظي ظهُور النجمة المصرية بتفاعل واسع من متابعيها الذين تغازلوا بجمالها، مثل زميلتها المطربة رنا سماحة، التي علقت عليها قائلة “فِيْ كل الإطلالات قلبي يا سيلينا لكن هذه الإطلالة هِيْ قمر قمر”. قمر “.

رأى بعض متابعيها أنها تشبه سيلينا جوميز حقًا، حتى بدون مكياج، كَمْا جاء فِيْ التعليقات التالية “تبدين مثل سيلينا من الصفر”، “تبدين حقًا مثل هاواي حتى بدون مكياج”، “سيلينا جوميز مرحبًا. “

من ناحية أخرى، رأت إحدى المتابعين أن منة عرفة تحاول تقليد زميلتها النجمة ياسمين صبري التي تزوجت من رجل الأعمال الشهِيْر أحمد أبو هشيمة، قائلة “أنا أقلد ياسمين صبري كثيرًا”.

وعلقت أخرى قائلة إنها أصبحت أجمل بعد الانفصال عَنّْ زوجها محمود المهدي “الطلاق حلو لي”.

كانت علاقة منة عرفة ومحمود المهدي موضع جدل خلال الفترة الماضية، حيث تزوجا وانفصلا ثلاث مرات فِيْ السنة، لكن يبدو أن المرة الأخيرة لا رجوع فِيْها بعد أن كشف المهدي عَنّْ بعض الأسباب. . من العلاقة. الطلاق، واتهمت والدتها بما حدث.

واتهم المهدي منة وعائلتها بالاستيلاء على سيارته واستخراج الأموال منها، والتحدث عَنّْ الخيانة، ووعد بالإفراج عَنّْ أدلة تثبت اتهاماته فِيْ وقت لاحق.