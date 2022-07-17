منة عرفة ترد على أنباء حملها بعد نشر أحدث جلسة تصوير لها

ردت الفنانة المصرية الشابة، منة عرفة، على خبر حملها، الذي انتشر بقوة فِيْ الساعات الأخيرة، بعد نشر آخر جلسة تصوير خضعت لها، ظهر فِيْها انتفاخ فِيْ بطنها.

ونفت عرفة حملها وأكدت أنها التقطت الصور بعد تناول الفطور، فأظهرت المقاطع بطنها “تئن” كباقي الناس، وتمازح الجمهُور، “وأنتم يا رفاق معتادون أن أكون نحيفة”.

ووثقت الفنانة الشابة آخر جلسة تصوير لها عبر حسابها على إنستجرام وعلقت عليها قائلة “أنا أطارد الشمس إلَّى الأبد”، لكنها فوجئت فِيْما بعد بالعديد من التعليقات التي سألتها عَنّْ حملها.

ردت منة عرفة على أسئلة الجمهُور من خلال ميزة “اسأل منة عرفة” فِيْ القِصَّة، لنفِيْ حملها، كَمْا أجابت على أسئلة أخرى تتعلق بحياتها.

وكان من بين الأسئلة “أنت نفسك، غير اسمك”. ردت بأنها أرادت فِيْ البداية أن يكون اسمها خديجة أو عائشة أو ليلى، لكنها الآن تحب اسمها.

وعلقت أيضًا على سؤال، إذا لم تكن ممثلة، فماذا ستكون، وقالت إنها ستختار “خبيرة التجميل” أو المصممة الداخلية.

وعبرت الفنانة عَنّْ سعادتها بقدرتها على الابتعاد عَنّْ مواقع التواصل مؤخرًا، حيث أرادت إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عَنّْ وسائل التواصل الاجتماعي ووجدت أنها ليست شخصًا مهُووسًا بها على عكس الشخصيات الأخرى التي التقت بها على الإنترنت. . وتشعر بالاطمئنان أكثر من قدرتها على الابتعاد، لكنها قالت إن هذه المواقع مهمة أيضًا فِيْ مجالها الفني.

أخيرًا، كشفت منة عرفة وزوجها الفنان محمود المهدي، أنهما قررا الاختفاء عَنّْ جمهُورهما فِيْ الفترة الماضية، بسبب كثرة ظهُورهما وميل أزماتهما.

وقال عرفة فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم”، إنه اختفى عَنّْ جمهُوره فِيْ الفترة الماضية بسبب استعداده لأعمال جديدة للظهُور أمام الجمهُور فِيْ الفترة المقبلة فِيْ السينما والمسرح.

فِيْما قال الفنان محمود المهدي إنه قرر أيضًا الاختباء عَنّْ أعين الجمهُور لفترة بسبب الانتقادات المستمرة وكذا، وأنه كان مشغولًا أيضًا بإنهاء بعض الأشياء فِيْ حياته، لكنه يعود مرة أخرى.

يشار إلَّى أن الأشهر الماضية شهدت أزمات عديدة سقطت فِيْها الفنانة منة عرفة ؛ لتصريحات زوجها وتدخله فِيْ عملها، وكذلك لنشره عدة منشورات على حسابيها على فِيْسبوك وإنستجرام، من بينها تهديد بنشر شتائم تتعلق بفنانين مختلفِيْن، بينهم الفنانة إلهام شاهِيْن.