منة عرفة ترد على اتهامات طليقها لها ولأسرتها بالخيانة والاستغلال

وسارعت الفنانة منة عرفة بالرد على اتهامات زوجها السابق محمود المهدي بـ “خيانة الوطن”، كَمْا تأثرت عائلتها خاصة والدتها. ووصفها بأنها “كل ما يتعلق بالمادية”.

لكن رد الفنانة المصرية الشابة جاء بشكل غير مباشر، حيث لجأت لنشر الحكَمْ والمواعظ التي تثبت حسن نيتها وتعرضها للظلم، عبر وظيفة الأستوري على حسابها على إنستجرام.

جاء أول تعليق لعرفه “الله يراك تقاتل كل ما حولك، مع إيمانك الكبير أنه لن يخذلك. يراك حازما فِيْ دعواتك وعزمك، رغم كل ما واجهته وما زلت تواجهه. أحبك. “استيقظ”. كل يوم يؤمن أن الله معك فمن عليك ما زلت غير متأكد، وأمرك بيد الرحمن الرحيم.

وكتبت فِيْ تدوينة ثانية “فِيْ كل مرة أتذكر أن الله يعلم نيتي أشعر أنني هادئ جدا ولا أخاف من شيء. الحمد الله الذي يعلم ما استقر فِيْ القلب، وإذا كان اللسان ينزلق أو يفلت العيون، الحمد لله الذي يكافئ النوايا، يرى ما فِيْ الضمير ويسمع، الحمد لله الذي هُو من أجل الصدق، واستقامة القلب، وطهارة النية وحب الخير للآخرين “.

وفاجأت منة عرفة متابعيها عبر “الشبكات الاجتماعية” فِيْ الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة 29 يوليو، بعد إعلان خبر انفصالها عَنّْ زوجها محمود المهدي للمرة الثالثة، خلال زواج لم يدم طويلا. .. أكثر من سنة.

أكد لها زوجها السابق محمود المهدي فِيْ سلسلة من التدوينات على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تعرض “للخيانة” فِيْ وقت مبكر من زواجهما، كَمْا اتهم والدته باستغلاله ماديًا، موضحًا أنه سيكشف. الفترة القادمة، مع الوثائق، صحة ما تدعي.

يذكر أن الثنائي قد تزوجا فِيْ 30 يونيو 2022، لكن بعد خمسة أشهر أعلنا انفصالهما، ثم أعلنا عودتهما مرة أخرى، بعد تدخل الحفلات المجاورة، حيث احتفل الثنائي بزواجهما فِيْ ديسمبر الماضي خلال حفل زفاف بسيط. . .

لاحقًا، أعلن الثنائي انفصالهما مجددًا بعد أزمات عديدة مرت فِيْها الفنانة منة عرفة ؛ لتصريحات زوجها وتدخله فِيْ عملها، ومنشوراتها على حسابيها على فِيْسبوك وإنستجرام والتي تتضمن تهديدات بنشر انتهاكات تخص فنانين مختلفِيْن، من بينهم الفنانة إلهام شاهِيْن ؛ لكن سرعان ما عادوا معًا قبل الإعلان عَنّْ انفصالهم للمرة الثالثة أمس.