منة عرفة تستبدل لون شعرها بعد إعلان طلاقها.. وتلتقي بـ نور الغندور

ارتدت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، فِيْ أول ظهُور لها بعد طلاقها، قِصَّة شعر جديدة لفتت انتباه جمهُورها بعد مشاركتها عبر حسابها على إنستجرام.

وثقت عرفة عدة مقاطع فِيْديو أثناء تواجدها فِيْ أحد الصالونات، حيث اعتمدت لون شعر مختلف عَنّْ شعرها الأسود واختارت اللون البني الفاتح، لتستعرض جمال وحيوية اللون فِيْ لقطات متعددة.

ويبدو أن منة عرفة التقت بالفنانة نور الغندور فِيْ نفس الصالون حيث نشرت الأخيرة صورة لها وعلقت عليها “جميلة من الداخل والخارج”.

جذبت إطلالة منة عرفة الجديدة أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عَنّْ إعجابهم بها.

أيام مضت؛ أعلنت منة عرفة طلاقها من زوجها محمود المهدي، ورغم اقتناع منة بعبارة “تم الطلاق رسميًا ووفقك الله”، كتب محمود المهدي عبر وظيفة الستوري. منشور موسع قال فِيْه إن والدة منة كانت سبب طلاقها.

وفِيْ شرح أسباب طلاقه من منة عرفة، قال المهدي “للأسف مضى الطلاق وكان خيانة لوعده، وضحكت علي فِيْ بداية الزواج وقتها، فتمكنت من ذلك. احفظوا بيتي وأبقوا صامتين “.

وأضاف “والدته غيرت سبب هدم المنزل إلَّى مال، لأنها هِيْ التي أنفقت عليه نيابة عَنّْه، ولأني رفضتها للعمل فِيْ هذا المجال، ووالدتها لم تفعل”. ليس لدي أي مخاوف بشأن العطاء فِيْ الميدان من أجل المال، ولكن كل حاجة مع الأدلة فضلت محاولة تدمير المنزل إلَّى حد ما.

وتابع “أخذوا الكثير من المال منها ومن أهلها، وهاجموني، وأخذوا الأمتعة، وقسمت الأخوات العربيات الولاء لي وكل ما يلزم بالدليل، وحقي مع ربنا.

وأضاف “لكن والله كل ما أخذوه من مال وكل ما فعلته أعطاني، ولم أخرج من حياتي. تكلمت بلا دليل ولا برهان، ولكن للأسف الجاد علي غزلان ربنا حفظه. “. له، وستأتي الاحتياجات فِيْ كلا اليومين.

واختتمت المهدي تدوينة مطولة على قصتها على Instagram “للأسف عائلتها بعد أن شلتهم وأمضت وعملت وعملت ما لم تفعله بي”.

فِيْما لجأت الفنانة منة عرفة إلَّى الدعاوى القضائية والمواعظ التي تثبت حسن نيتها وتعرضها للظلم، للرد بشكل غير مباشر على الاتهامات المباشرة التي وجهها زوجها السابق محمود المهدي.