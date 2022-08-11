منة عرفة والدتي تدعمني دائما بأزماتي.. وأتمنى العمل مجددًا مع أحمد حلمي

قالت الفنانة الشابة منة عرفة، إنها تعيش حاليًا فِيْ حالة هدوء حتى تتمكن من التفكير بشكل جيد فِيْ الفترة المقبلة. لإعادة ترتيب حياتك بعيدًا عَنّْ أي أزمة مررت بها.

وأضاف عرفة لكاميرا “العرب اليوم” أن أحد الأدوار الأقرب إلَّى شخصيتها، والذي قدمته مؤخرًا شخصية مروة فِيْ قِصَّة “حلم حياتي” من مسلسل “ماعدني”، حيث قال ” مروة تشبهني فِيْ الشخصية والمشاكل التي تواجهها ومحاولتها مساعدة الآخرين وإسعادهم، لكنها ليست مثلي من الناحية الأسرية ؛ وهذا جعلني أشعر أنني أفعل ذلك بصدق أكثر من التمثيل “.

وتابعت “لقد تعرضت لأزمات كثيرة وتعلمت الكثير منها. والدرس الأكبر الذي تعلمته هُو أن الحياة تستمر ولا تتوقف عَنّْد أزمة أو مشكلة معينة، وأنه ليس دائما ما نتوقع أن نجد فِيْه. أمامنا، لكن علينا استيعاب ما يحدث والاستفادة منه كثيرًا فِيْ المستقبل “.

وأوضحت منة عرفة “أمي هِيْ أول وآخر من يدعمني، الجميع يأتي ويذهب، وهِيْ الوحيدة التي تواصل دعمي كثيرًا وتساعدني فِيْ تجاوز ما يحدث لي”.

وعَنّْدما سُئلت عَنّْ انقسام متابعيها بين متابعيها ومن يتهمونها باتباع الترند، قالت “لا أدري لماذا يحدث هذا لسوء الحظ، لدى المتابعين فكرة أن كل من يفعل شيئًا غير معروف هُو وراء هذا الاتجاه، وهذا ليس صحيحًا. الاتجاه لا يساعدني على الإطلاق، ونحن نحرم أنفسنا من الجمهُور فِيْ هذا الجزء ”.

يشار إلَّى أن آخر أعمال الفنانة منة عرفة هِيْ قِصَّة “حلم حياتي” من مسلسل “ماعدني”، وقد قام ببطولته ميان السيد ويوسف عثمان وغيرهما. تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.