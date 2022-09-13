ردت الفنانة المصرية، منة فضالي، على الأخبار التي انتشرت بقوة فِيْ الساعات الأخيرة عَنّْ اعتزالها الفن وارتداء الحجاب وخروجها من دائرة الضوء والشهرة.

وأكد الفضالي أن الشائعات لا أساس لها وأنه يستعد حاليا للمشاركة فِيْ مسلسل “الونش” بطولة محمد رجب ومحمود عبد المغني وميرهان حسين ومحسن منصور وإيهاب فهمي ومحمد أبو داود وميمي جمال وحنان سليمان. وعلاء مرسي وعبير منير وأحمد إمام وريم عبد القادر وإخراج إسماعيل فاروق.

وأعربت منة عَنّْ استغرابها من تداول هذه الإشاعة، مشيرة إلَّى أنها عَنّْدما قررت اعتزال الفن كانت هِيْ نفسها تنشر الخبر للجمهُور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم تداول تصريح لمنى الفضالي السابق حول الحجاب

تداول الجمهُور مقطع فِيْديو من برنامج “كون الكاباليرو” بتاريخ يوليو 2022، تحدثت فِيْه الفنانة المصرية عَنّْ الحجاب وكَيْفَ ارتدته على الهُواء وقالت إن اليوم سيأتي عَنّْدما تظهر بالحجاب. مؤكدة أنها لم تكن ضدها.

وأضاف أنه فِيْ اللحظة التي يقرر حملها لا يجب عليه العودة وإعادتها، مؤكدا أنه يقوم بالواجبات المطلوبة منه.

آخر أعمال منة فضالي

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي كانت فِيْلم “الفارس” مع المخرج رؤوف عبد العزيز، وشارك فِيْ بطولته حسين فهمي، وأحمد زاهر، وإيمان العاصي، ونهال عَنّْبر، وصلاح عبد الله، ورنا الريس، وملك أحمد زاهر، أحمد صفوت وعبد عَنّْاني ودارين حداد وتأليف حسام موسى.

كَمْا تنتظر الفنانة عرض فِيْلمها الجديد “فِيْ القلب” للمخرج مارك عادل، وتشارك فِيْ بطولته نسرين طافش وخالد سليم وسوسن بدر ومحمد عز وحلا فاخر وكوكبة من النجوم تأليف إسحاق إبراهِيْم. .

يقرأ حاليًا سلسلة سيناريوهات فنية، بعد عودته من إجازته الصيفِيْة مع والدته.

إصابة تمنع منة فضالي من الاحتفال بعيد ميلادها …

وكشفت الفنانة المصرية، قبل أيام، أنها لم تتمكن من الاحتفال بعيد ميلادها، الذي صادف يوم 4 سبتمبر، بسبب إصابة فِيْ قدمها أجبرتها على البقاء فِيْ المنزل للراحة.

وشكر فضالي كل من هنأها بعيد ميلادها وطلب من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل.

La artista egipcia escribió una publicación a través de su cuenta en ‘Facebook’ “Quisiera agradecer a todas las personas que se acordaron de mi cumpleaños, a mis compañeros ya mis fans. Les agradezco y celebro porque tengo la pierna lesionada y en casa a استراحة”. أما بالنسبة للكعكة فلكل من سألني سامحني العام القادم لو لينا عمر … شكرا جزيلا لكَمْ جميعا “.