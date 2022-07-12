منتج فِيْلم “فارس” لـ أحمد زاهر يعلق على سحبه.. وأحمد الفِيْشاوي بطل “رهبة”

على ما يبدو، لم يكن الانسحاب من دور العرض لفِيْلم “فارس” بطولة الفنان المصري أحمد زاهر، أزمة لمنتجها أيمن يوسف، على عكس الضجة التي صاحبت انسحاب الفِيْلم.

وقال أيمن يوسف، فِيْ تصريحات حصرية لـ “العرب اليوم”، إنه يحترم قرار الموزع والمسؤولين عَنّْ طرح الأفلام، لأن الفِيْلم حقق دخلاً متدنياً للغاية، منذ عرضه الأول فِيْ الصالات حتى سحبه، وأضاف. “الموزع مسؤول. سلمت الفِيْلم والأمر انتهى”.

وأضاف يوسف أنه لا يعارض سحب الفِيْلم من دور العرض رغم الخسائر التي تكبدتها المسرحية، مضيفًا أن هناك حدًا أدنى للدخل إذا لم يتجاوز الفِيْلم سيتم سحبه.

واضاف ان موضوع سحب الفِيْلم لا يسمى فِيْلمه “فارس” فقط بل انها عادة يتفق عليها الجميع وتنطبق على الافلام التي اذا لم تحقق دخلا قويا يتم سحبها من دور العرض، متابعًا “أنا لا يمكن اتهام أي شخص بالتآمر على الفِيْلم والناس ليسوا فِيْ حاجة إليه. محترم ومن يستمع لأفلام الآخرين يستمع لأفلامنا “.

وحول فِيْلم “روعة” الذي عينه الفنان المصري أحمد الفِيْشاوي مؤخرًا، أكد أن الفِيْلم لا يزال فِيْ طور التحضير لبدء التصوير. وخلال هذه الفترة، يتم التعاقد مع فنانين آخرين للمشاركة فِيْ الفِيْلم، بالإضافة إلَّى استعدادات المؤلف والمخرج لإنهاء كافة التفاصيل، مبينًا أن الفِيْلم يدور فِيْ إطار كوميدي ونجم أحمد الفِيْشاوي.

جاء تعاقد أحمد الفِيْشاوي مع المنتج أيمن يوسف على فِيْلمه الجديد “روعة” مؤخرًا، ويقال إن الفِيْلم ينتمي إلَّى نوع الأفلام الكوميدية من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

دخل فِيْلم “فارس” قائمة الإيرادات الصفرية بعد 36 يومًا فقط من عرضه، حيث تم سحب الفِيْلم من دور العرض بعد أن بلغ إجمالي ما وصل إليه الفِيْلم الشهر الماضي 739 ألفًا و 630 جنيهاً فقط، بحسب البيان. صادر عَنّْ شركة Dollar Films للتوزيع.

فِيْلم “فارس” بطولة مجموعة من النجوم منهم أحمد زاهر الذي يجسد أول بطولة مطلقة له فِيْ السينما، حسين فهمي، إيمان العاصي، عابد عَنّْاني، ملك زاهر، منة فضالي، أحمد صفوت، وغيرهم من الفنانين. الفِيْلم من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.